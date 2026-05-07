Encuentro de mujeres comerciantes en la Cámara de Comercio

La Subcomisión de Mujeres de la Cámara de Comercio (CAMOCH), bajo la conducción de Laura Ramón y Rocío Villibar, organiza una jornada de trabajo para este sábado a las 15:00 en la sede institucional de Av. Fontana 574. El evento está diseñado como un espacio de apertura y vinculación para todas las mujeres que integran el arco comercial local, sin importar si ya forman parte de la cámara o si aún no se han asociado.

Durante el anuncio, Laura Ramón remarcó que el objetivo central es establecer un diagnóstico claro sobre la realidad que atraviesan las trabajadoras del sector. "La idea es que sean partícipes de un evento donde vamos a trabajar en conjunto sobre algunas falencias que fueron notando las socias y sobre algunos proyectos que ellas mismas tienen", explicó la referente. En ese sentido, destacó que se busca optimizar el tiempo para obtener resultados concretos que luego sean trasladados a la comisión general.

Uno de los puntos destacados de la tarde será la presencia de la concejal Liza Arrúa, quien asistirá para exponer los alcances del proyecto de ordenanza SUMA. Ramón hizo hincapié en la oportunidad de generar una construcción colectiva sobre esta normativa, señalando que "las que estén interesadas en escucharla y ver de generar algún aporte a su proyecto, estaría buenísimo".

La convocatoria no se limita únicamente a comercios establecidos, sino que busca integrar de forma activa a las emprendedoras que producen su propia mercadería. "Hay mujeres emprendedoras que se dedican a la actividad comercial y que son elaboradoras de sus propios productos; ellas también son parte", aclaró Ramón. Como ejemplo de esta integración, mencionó el caso de Romina de Villaverde, de Feriarte, incentivando a que más productoras se sumen para conocer cómo funciona la institución.

Sobre el propósito de fortalecer este espacio específico, Ramón fue categórica al expresar que el sector femenino reclama un lugar de mayor relevancia en la toma de decisiones. "Surge un poco de la necesidad de contarles que existen las mujeres en la Cámara, que no son relegadas, que estamos, tenemos voz y voto y queremos sumar", manifestó.

Finalmente, la representante de la subcomisión adelantó que este encuentro es el primer paso de un proceso más amplio de trabajo institucional. "Específicamente este es un encuentro de mujeres, pero obviamente después vamos a trabajar en conjunto con todos porque la subcomisión trabaja para filtrar situaciones y después informarlas a la comisión", concluyó.

EBW