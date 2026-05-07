Violencia en la Casa del Niño de Comodoro: un menor de 13 años apuñaló a otro tras una discusión

Un violento episodio ocurrido este miércoles por la noche en la Casa del Niño de Comodoro Rivadavia dejó como saldo a un adolescente herido tras una agresión con arma blanca dentro de la institución ubicada sobre calle Urquiza al 300. El hecho generó la intervención de personal policial y organismos vinculados a la protección de menores.

Según la información conocida, el incidente ocurrió alrededor de las 20:40, cuando un cuidador del establecimiento alertó a efectivos de la Seccional Primera sobre la presencia de un menor lesionado. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un adolescente de 14 años presentaba una herida cortopunzante en la mano derecha.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque se produjo luego de una discusión entre dos menores alojados en la institución. En medio del enfrentamiento, el adolescente de 13 años habría tomado un cuchillo y agredido al otro joven, provocándole lesiones que, afortunadamente, fueron calificadas como leves.

ras el episodio, se solicitó una ambulancia al sistema de emergencias, aunque desde el servicio indicaron que las unidades se encontraban atendiendo otro requerimiento. Por ese motivo, el menor herido fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en un vehículo particular acompañado por una cuidadora del lugar.

Horas más tarde, personal médico confirmó que el adolescente se encontraba fuera de peligro y que las lesiones no revestían gravedad. Paralelamente, efectivos policiales dieron intervención a la Asesoría de Familia y trataron de establecer contacto con el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez para abordar la situación.

En tanto, personal de EMEC dispuso el traslado del menor señalado como agresor al área de Salud Mental del Hospital Regional para su evaluación y contención. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho y establecer cómo se desarrolló el violento episodio dentro de la institución.