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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Estudiantes del ISET 815 realizan practicas de aislamiento térmico para la Fundación de Equinoterapia

La futura sede de Esquel se encuentra siendo preparada en un trabajo conjunto y educativo.
Por Redacción Red43

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Estudiantes del Institución de educación superior en Esquel realizaron la colocación de aislación térmica para la Fundación de Equinoterapia.

 


Desde la Tecnicatura Superior en Construcción en Madera continúan trabajando en la futura sede de la Fundación de Equinoterapia de Esquel.

 


Bajo la guía del Profesor Manuel Chacón, los alumnos y alumnas del ISET 815 están aplicando sus conocimientos en: Colocación de revestimiento interior con placas de yeso.

 

También realizan la instalación de aislación térmica (clave para el confort y la eficiencia del edificio).

 


Estas prácticas profesionalizantes son el puente perfecto entre el aula y la realidad laboral, fortaleciendo el aprendizaje a través del servicio a nuestra comunidad, informaron desde dicho espacio.

 

SL

 

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