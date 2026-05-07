Elecciones en el Barrio Estación

Sandra Goroso, actual referente del Barrio Estación, confirmó la presentación de listas para los comicios vecinales que se celebrarán el último día de este mes. En esta oportunidad, la dirigente encabeza una de las dos propuestas oficializadas, acompañada por un grupo de vecinos interesados en profundizar el trabajo en las áreas de deporte y cultura. Según explicó, el objetivo es dar continuidad a las gestiones ante el municipio para mejorar la calidad de vida de las más de 400 familias que residen en el lugar, destacando que el motor de su participación sigue siendo el compromiso con el crecimiento del barrio.

En sintonía con las necesidades sociales actuales, la sede vecinal reactivará este fin de semana su comedor comunitario. El servicio consistirá en la entrega de viandas a partir de las 12:30 del mediodía, una medida coordinada con la intendencia y la Secretaría de Desarrollo Social para asistir a las familias afectadas por la crisis económica y el parate laboral que genera la veda invernal en el rubro de la construcción. Además, en materia de infraestructura, se confirmó que la semana entrante iniciará el movimiento de suelo para las obras de adoquinado en la calle Urquiza.

Finalmente, la gestión vecinal anunció un emotivo acto para oficializar el nombre de la plazoleta del barrio, que pasará a llamarse Felipe Telmo Arbilla. El reconocimiento rinde homenaje al padre de Eduardo César "Yayi" Arbilla, un vecino emblemático cuyo comercio es punto de referencia en el sector desde el año 1978. La colocación de la cartelería definitiva marcará un hito en la identidad del barrio y contará con la participación de las familias pioneras de la zona.

"Somos dos listas que nos presentamos, nosotros vamos a la reelección y se sumaron varios vecinos con ganas de trabajar por el barrio" manifestó Goroso sobre el proceso electoral. En relación a la asistencia, remarcó que "tener un comedor en la sede con entrega de viandas, hoy con la situación económica que tenemos, es algo muy importante". Por último, sobre el homenaje en el espacio público, expresó que "en unos días más vamos a poder poner el cartel de Telmo Arbilla en la plaza e invitamos al vecino a que acompañe a Yayi, que es una gran persona".

EBW