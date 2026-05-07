Expectativa por las tarifas y la promoción de la temporada en La Hoya

A pocas semanas del inicio de la temporada invernal, desde CAMOCH manifestaron expectativa por las definiciones tarifarias del centro de esquí La Hoya y remarcaron la necesidad de fortalecer la comunicación y promoción del destino.

El presidente de la entidad, Claudio Selva, indicó que una de las principales preocupaciones del sector pasa por conocer los valores de los pases para este invierno. “Creo que lo que más nos preocupa a todos son el tema de las tarifas”, expresó.

En ese sentido, adelantó que las novedades podrían conocerse en los próximos días. “Creen que tal vez ahora, a principio de la semana que viene, ya estén las novedades de las tarifas para que de una vez por todas sepamos y se puedan promocionar y comercializar”, afirmó.

Selva recordó además que durante los últimos meses hubo una etapa de preventa con precios promocionales. “Se había abierto una ventana con un precio muy competitivo durante un mes más o menos, que estuvo con una tarifa que creo que era la del año pasado”, comentó.

Sin embargo, explicó que esa propuesta no tuvo el impacto esperado porque muchos visitantes conservaron los pases de la temporada anterior debido a la escasa actividad del último invierno. “Mucha gente se quedó con el pase del año pasado. Entonces, tal vez eso también hizo que no esté la gente tan expectante con salir a comprar el pase”, señaló.

Por otra parte, Selva participó recientemente de una reunión del Operativo de Invierno junto a distintas instituciones y representantes vinculados a la actividad turística y de servicios. “Se habló entre todos los actores para lograr que sea una buena temporada, para tener previsto planes de contingencia, protocolos y cuestiones así”, explicó.

En relación con la empresa concesionaria del centro de esquí, reconoció que uno de los puntos planteados fue la necesidad de mejorar la comunicación institucional.

No obstante, destacó algunas inversiones realizadas por la firma, entre ellas la construcción de un polvorín destinado a tareas de seguridad en montaña. “Es una inversión muy grande que le viene bien al centro de esquí, tal vez es algo que no se ve como podría ser una promoción del destino, pero también es necesario”, indicó.

Respecto a la promoción turística, Selva detalló que la estrategia estará enfocada principalmente en herramientas digitales y redes sociales. “Casi toda la promoción es digital, porque se evaluó que da mucho mejor resultado que la publicidad tradicional”, explicó.

Asimismo, comentó que desde la empresa brindaron estadísticas sobre el perfil de visitantes que recibe La Hoya para coordinar acciones entre los distintos actores turísticos. “Nos brindaron estadística de cuál es el público, ellos lo tienen muy segmentado, para que nosotros apuntemos los cañones en la misma dirección”, concluyó.

R.G