Selva advirtió por el cierre de comercios y el aumento de locales vacíos

El presidente de la Cámara de Comercio, Claudio Selva, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el comercio local y aseguró que cada vez son más frecuentes los cierres de negocios y los locales vacíos en distintos sectores de la ciudad.

“Es súper compleja”, afirmó Selva, quien explicó que desde la entidad están buscando alternativas para acompañar a los comerciantes y evitar que continúe el deterioro del sector.

En ese sentido, indicó que trabajan en distintas herramientas junto a representantes políticos locales. “Estamos tratando de ver todas las alternativas posibles, una es el tema de la moratoria, hay un concejal, en el caso de Lisa, que está con un proyecto también para tratar de sumar otro puertito más”, señaló.

El dirigente sostuvo que actualmente se observa con frecuencia el cierre de comercios y la venta de fondos de comercio. “Es fácil de ver que hay comercios cerrando diariamente, todo el tiempo se ven comercios que están cerrando, se ponen en venta fondos de comercio, que es el paso previo al cierre”, expresó.

Además, remarcó que la cantidad de locales disponibles para alquiler aumentó considerablemente en comparación con otros años. “Antes vos no conseguías locales y hoy hay una oferta grande, de todo tipo, de todo tamaño, de todos valores”, comentó.

Selva indicó que, ante la falta de demanda, muchos propietarios comenzaron a reducir los valores de alquiler. “He visto que los que alquilan han tratado ahora de ponerse a tono y bajar tal vez los costos de alquiler”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la incertidumbre económica desalienta nuevas inversiones comerciales. “Ya no hay muchos que quieran arriesgarse a invertir, o no hay mucho dinero dando vuelta”, afirmó.

También señaló que muchos de los nuevos emprendimientos no logran sostenerse en el tiempo. “Son alquileres de negocios que no duran más de un año”, dijo.

Frente a este escenario, consideró necesario revisar distintos aspectos vinculados a la actividad económica local. “Además de la moratoria tenemos que reevaluar cómo es el esquema impositivo que tenemos, cómo funciona todo eso, porque evidentemente el ecosistema está haciendo que los comercios no puedan sobrevivir”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que una buena temporada de invierno ayude a revertir la situación, Selva consideró que el problema es más profundo y requiere tiempo. “Estas cuestiones siempre son un proceso, no es algo que una temporada salva a nadie, pero lógicamente ayuda”, explicó.

Por último, remarcó la importancia de acompañar a quienes continúan apostando por la actividad comercial en la ciudad. “Hay que tratar de acompañar a los que están, a los que apostaron, porque lógicamente uno no quiere que se fundan, sino que traten de sobrevivir y sean prósperos”, concluyó.

R.G