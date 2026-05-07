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Por Redacción Red43

Violencia en las escuelas de Esquel: Fiscalía se reunió con referentes de educación

Fiscalía y escuelas coordinaron acciones tras amenazas en establecimientos educativos. Acordaron capacitaciones, protocolos de actuación y nuevos encuentros para prevenir situaciones de violencia y ciberdelito.
Por Redacción Red43

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Integrantes de la Fiscalía de Esquel se reunieron con directivos y supervisores escolares en el Centro de Encuentro. El objetivo principal fue abordar la reciente aparición de amenazas en distintos establecimientos y coordinar acciones conjuntas para informar y asesorar a directivos y estudiantes.

 

La reunión contó con una fuerte presencia institucional del Ministerio Público Fiscal, encabezada por la fiscal jefa María Bottini. También participaron los fiscales Rafaella Riccono y Martin Robertson, la funcionaria Paula Bestene, la responsable del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), Romina Percivale, y la referente de capacitación, Susana Ponce.

 

Los ejes del encuentro: ¿Qué se acordó?

 

Durante la jornada, los fiscales brindaron pautas precisas sobre cómo actuar y tramitar legalmente las situaciones de amenazas que surjan en las escuelas. Además, se establecieron los siguientes compromisos:

 

Capacitación en Ley Penal Juvenil: La Fiscalía dictará charlas la responsabilidad penal en adolescentes.
Abordaje de la violencia: Ante la preocupación de los directivos por diversos episodios conflictivos, se ampliarán las temáticas a tratar en futuros encuentros.
Prevención en temas críticos: Se acordó continuar trabajando en talleres sobre noviazgos violentos y ciberdelito, dos problemáticas que afectan directamente a la población escolar.

 

Un canal de comunicación permanente

 

Uno de los resultados más importantes de la reunión fue la decisión de mantener estos encuentros de forma periódica. Tanto la Fiscalía como el sector educativo coincidieron en que la prevención no es un acto aislado, sino un proceso de trabajo constante.

 

"Es fundamental que los directivos sepan que no están solos y que existen protocolos para actuar ante una amenaza o un hecho de violencia", destacaron desde la Fiscalía.

 

Con este paso, se busca fundamentalmente prevenir el delito, que se conozca cómo actuar ante la eventualidad de que ocurra algún hecho delictivo y construir un entorno escolar más seguro para los jóvenes de la ciudad.

 

 

 

R.G

 

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