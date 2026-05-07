CAMOCH busca regular las ventas online y fortalecer el comercio digital local

Claudio Selva se refirió al crecimiento de las ventas online y aseguró que el desafío actual pasa por adaptar el comercio tradicional a las nuevas formas de consumo, sin dejar de combatir la competencia desleal.

Aclaró que desde la entidad no se oponen al comercio electrónico, aunque sí consideran necesario establecer condiciones equitativas para todos los vendedores. “No hay problema con la venta online siempre y cuando estemos en igualdad de condiciones”, sostuvo.

Selva explicó que las modalidades de compra cambiaron en los últimos años y que cada vez más consumidores eligen adquirir productos a través de internet. “Hay un nuevo esquema de venta y de compra que es a través de las redes sociales e internet, la gente se siente más cómoda y cada vez más quiere comprar a través de internet”, afirmó.

Frente a este escenario, indicó que desde CAMOCH trabajan en dos líneas de acción. Por un lado, acompañar a los comerciantes tradicionales para que incorporen herramientas digitales a sus negocios.

Además, adelantó que próximamente se anunciará una nueva plataforma destinada a facilitar ese proceso de adaptación tecnológica. “Se está trabajando con una plataforma que seguramente en pocas vueltas lo van a anunciar, donde ofrece como una herramienta que va a permitir facilitar esa curva de aprendizaje en cuanto a lo que es la venta online”, explicó.

Por otra parte, Selva manifestó preocupación por la existencia de comercios clandestinos que operan mediante redes sociales o internet sin controles ni regulaciones. “Por el otro lado está la competencia desleal, que serían comercios clandestinos que funcionan a través de internet porque está mucho menos regulado”, advirtió.

En ese marco, indicó que junto a ADRE trabajan en la elaboración de herramientas legales para que el municipio pueda intervenir. “Se está trabajando a través de ADRE para darle herramientas al municipio a través de una ordenanza que permita a los inspectores poder accionar sobre esos comercios”, concluyó.

R.G