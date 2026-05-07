-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 07 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
07 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: Avanzan con la puesta en valor de las plazoletas de avenida Yrigoyen

El municipio avanza en la recuperación de plazoletas sobre avenida Yrigoyen con especies de bajo riego y participación de estudiantes de la Escuela Politécnica en tareas de ornamentación y cuidado ambiental.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes, lleva adelante un trabajo integral de recuperación y mejoramiento en las cuatro plazoletas ubicadas sobre Avenida Yrigoyen, entre Avenida Ameghino y Avenida Alvear, con el objetivo de generar espacios más sustentables, funcionales y amigables con el ambiente.

 

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, explicó que en el sector se realizó un importante recambio de sustratos, pensado para desarrollar una parquización que requiera menor cantidad de riego y mantenimiento. “Para nosotros también es una prueba piloto, una experiencia que ya venimos implementando en otros sectores de la ciudad con muy buenos resultados”, señaló la funcionaria.

 

 

 

Por su parte, la directora del área, Ioana Liempe, destacó el trabajo que se realiza en la plazoleta ubicada detrás de la Escuela Politécnica, donde las tareas se desarrollan de manera conjunta con estudiantes de la institución educativa.“La idea es que los chicos y chicas se apropien del entorno y participen activamente en el cuidado de los espacios verdes de la ciudad”, expresó. Además, remarcó que las especies colocadas fueron producidas en el vivero municipal, fortaleciendo así el trabajo articulado entre distintas áreas y la comunidad educativa.

 

Desde la orientación Forestal de la Escuela Politécnica, la estudiante Sofía Ibáñez, de 7° año, comentó que colaboran en la ornamentación de la plazoleta utilizando especies que no requieren riego constante y que pueden aprovechar la humedad natural de las napas de la zona.

 

 


En la misma línea, la estudiante Zamira Rodríguez indicó que se trata de “una actividad muy enriquecedora para el estudiantado, porque permite colaborar directamente con los espacios verdes de la ciudad”.

 

Finalmente, la estudiante Giselle Reynoso explicó que la propuesta también involucra a estudiantes de los primeros años, con el objetivo de promocionar la orientación forestal a otros estudiantes que aun no eligen la orientación. También remarcó que esta actividad es útil para mostrar el trabajo que se desarrolla dentro de la institución educativa con conocimiento relacionados.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía programado para este jueves en Esquel
2
 Esquel: marcha en defensa de la educación pública
3
 Paritaria docente: ofrecen una mejora salarial que supera la inflación
4
 Senderismo seguro: recomendaciones para disfrutar de la montaña sin correr riesgos
5
 Folk Gráfica: diseño y cartelería en Esquel
1
 Las cosas que toda persona que vive en la Comarca Andina aprende tarde o temprano
2
 Esquel: Avanzan con la puesta en valor de las plazoletas de avenida Yrigoyen
3
 "Plan Calor" y comedores barriales, las prioridades del área de Desarrollo Humano local
4
 Protocolos activos tras un incidente en el Anexo de Casa del Niño
5
 Una postal mágica: una fotografía del Salto del Agrio fue premiada internacionalmente
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -