Esquel: Avanzan con la puesta en valor de las plazoletas de avenida Yrigoyen

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes, lleva adelante un trabajo integral de recuperación y mejoramiento en las cuatro plazoletas ubicadas sobre Avenida Yrigoyen, entre Avenida Ameghino y Avenida Alvear, con el objetivo de generar espacios más sustentables, funcionales y amigables con el ambiente.

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, explicó que en el sector se realizó un importante recambio de sustratos, pensado para desarrollar una parquización que requiera menor cantidad de riego y mantenimiento. “Para nosotros también es una prueba piloto, una experiencia que ya venimos implementando en otros sectores de la ciudad con muy buenos resultados”, señaló la funcionaria.

Por su parte, la directora del área, Ioana Liempe, destacó el trabajo que se realiza en la plazoleta ubicada detrás de la Escuela Politécnica, donde las tareas se desarrollan de manera conjunta con estudiantes de la institución educativa.“La idea es que los chicos y chicas se apropien del entorno y participen activamente en el cuidado de los espacios verdes de la ciudad”, expresó. Además, remarcó que las especies colocadas fueron producidas en el vivero municipal, fortaleciendo así el trabajo articulado entre distintas áreas y la comunidad educativa.

Desde la orientación Forestal de la Escuela Politécnica, la estudiante Sofía Ibáñez, de 7° año, comentó que colaboran en la ornamentación de la plazoleta utilizando especies que no requieren riego constante y que pueden aprovechar la humedad natural de las napas de la zona.



En la misma línea, la estudiante Zamira Rodríguez indicó que se trata de “una actividad muy enriquecedora para el estudiantado, porque permite colaborar directamente con los espacios verdes de la ciudad”.

Finalmente, la estudiante Giselle Reynoso explicó que la propuesta también involucra a estudiantes de los primeros años, con el objetivo de promocionar la orientación forestal a otros estudiantes que aun no eligen la orientación. También remarcó que esta actividad es útil para mostrar el trabajo que se desarrolla dentro de la institución educativa con conocimiento relacionados.

R.G