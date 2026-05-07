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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Una postal mágica: una fotografía del Salto del Agrio fue premiada internacionalmente

La imagen de la fotógrafa Alejandra Heis, que captura la Vía Láctea sobre el Salto del Agrio en Neuquén, fue seleccionada entre las 25 mejores del mundo por la prestigiosa plataforma Capture the Atlas.
Por Redacción Red43

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Una fotografía capturada en territorio neuquino obtuvo un reconocimiento internacional al ser seleccionada por la plataforma Capture the Atlas. La imagen, realizada por la fotógrafa Alejandra Heis, muestra la Vía Láctea sobre el Salto del Agrio, una de las cascadas más emblemáticas de la Patagonia.

 

La obra fue incluida en la lista de las 25 mejores fotografías de paisajes nocturnos a nivel global, un ranking anual que destaca el trabajo de profesionales de distintas nacionalidades. La captura de Heis logra registrar el arco galáctico alineado sobre el salto de agua, en un contexto de escasa contaminación lumínica.

 

Capture the Atlas es una de las publicaciones más influyentes en el ámbito de la fotografía de naturaleza y astrofotografía. Este reconocimiento posiciona nuevamente a los paisajes del sur argentino en el interés de la comunidad internacional de fotógrafos y especialistas en turismo de naturaleza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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