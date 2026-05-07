"Plan Calor" y comedores barriales, las prioridades del área de Desarrollo Humano local

El secretario de Desarrollo Humano de Esquel, Pablo Larregui, explicó la distribución de leña iniciada como parte del Plan Calor.

La continuidad del Plan: “Se está trabajando como años anteriores con la entrega de vales que se hizo durante todo el mes de abril y esta semana se comenzó ya con el reparto en los domicilios de los beneficiarios".

El alcance a distintos barrios: “Se comenzó el día martes con la zona alta de Barrio Ceferino, hoy se suma otro proveedor a lo que es Cañadón de Bórquez y mañana comenzamos con Barrio Estación y Bella Vista con otro proveedor más. Se va a alcanzar alrededor de 400 familias más o menos este año, contemplando que se han realizado muchas conexiones de gas también, así que ese es un factor importante y destacable”.



Los vales se estuvieron entregando en las oficinas de desarrollo, durante todo el mes de abril: "Ya no se entregan vales porque necesitamos cortar para poder empezar a repartir, sobre todo por algún desprevenido, están apareciendo ahora porque ven el camión, tratamos de ir ajustando si ya están en la lista del año pasado, los revisamos, no se están incorporando nuevos, sobre todo porque ya se cumple con los vecinos que han venido a tiempo a buscar sus vales".

El comedor del Barrio Estación, se suma al trabajo que se aplica en el barrio Chanico Navarro, Matadero, Barrio Don Bosco: "Se está trabajando con un padrón de beneficiarios en lo que es tarjeta social o tarjeta alimentar que se llama, que hay alrededor de 650 tarjetas activas más el refuerzo alimentario que también tenemos otro tanto de beneficiarios. Todos los comedores actualmente trabajan con la elaboración de alimentos, eso sí, trabajan con alimentos frescos, tanto verduras como carne y elaboran para que los vecinos retienen la vianda allí mismo, no comen en el lugar".

El funcionamiento de las áreas está lista para el futuro invierno: "Tenemos un invierno por delante que se espera que sea bastante crudo también, así que preparado ya para seguir trabajando".

SL

