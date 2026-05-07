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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Protocolos activos tras un incidente en el Anexo de Casa del Niño

El Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut informó que se logró contener una situación de tensión entre dos adolescentes en el dispositivo de Comodoro Rivadavia, garantizando la salud de los jóvenes. 
Por Redacción Red43

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Un episodio de fricción entre dos adolescentes que residen en el Anexo de Casa del Niño en Comodoro Rivadavia derivó en la activación de los esquemas de seguridad y asistencia de la institución. El hecho ocurrió mientras se realizaban actividades de rutina y, como consecuencia de un forcejeo, uno de los menores resultó con una herida leve en la mano.

 

Ante la situación, los operadores del hogar intervinieron para frenar el conflicto y brindaron las primeras curaciones de forma inmediata. Con el fin de asegurar un control exhaustivo, el joven herido fue derivado a la guardia del Hospital Regional, donde los profesionales médicos completaron la atención y dieron las indicaciones para su recuperación.

 

Desde el organismo provincial explicaron que tras el altercado el joven que inició la agresión pudo reflexionar sobre su accionar y pidió disculpas tanto a los directivos como a su compañero. El Ministerio de Desarrollo Humano subrayó que los equipos técnicos mantienen un compromiso constante para resguardar la integridad de los adolescentes y actuar con celeridad ante cualquier contingencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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