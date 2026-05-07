Protocolos activos tras un incidente en el Anexo de Casa del Niño

Un episodio de fricción entre dos adolescentes que residen en el Anexo de Casa del Niño en Comodoro Rivadavia derivó en la activación de los esquemas de seguridad y asistencia de la institución. El hecho ocurrió mientras se realizaban actividades de rutina y, como consecuencia de un forcejeo, uno de los menores resultó con una herida leve en la mano.

Ante la situación, los operadores del hogar intervinieron para frenar el conflicto y brindaron las primeras curaciones de forma inmediata. Con el fin de asegurar un control exhaustivo, el joven herido fue derivado a la guardia del Hospital Regional, donde los profesionales médicos completaron la atención y dieron las indicaciones para su recuperación.

Desde el organismo provincial explicaron que tras el altercado el joven que inició la agresión pudo reflexionar sobre su accionar y pidió disculpas tanto a los directivos como a su compañero. El Ministerio de Desarrollo Humano subrayó que los equipos técnicos mantienen un compromiso constante para resguardar la integridad de los adolescentes y actuar con celeridad ante cualquier contingencia.

EBW