Esquel: Taccetta y Camioneros proyectan un nuevo complejo de cabañas para la ciudad

En el marco de las políticas de desarrollo turístico, económico y de generación de empleo impulsadas por la gestión municipal, el intendente Matías Taccetta, mantuvo un importante encuentro con el secretario general del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada, con el objetivo de avanzar en la posible construcción de un complejo de cabañas en la ciudad.

La iniciativa busca consolidar nuevas alternativas de alojamiento turístico en Esquel, para así fortalecer la infraestructura destinada al turismo y potenciar la llegada de visitantes durante todo el año.

Durante la visita, Taccetta y Taboada recorrieron distintos sectores de la ciudad donde podrían construirse los futuros proyectos vinculados al desarrollo turístico, evaluando posibles ubicaciones para concretar esta inversión.

El intendente destacó la importancia de este trabajo conjunto y señaló que “es un trabajo en conjunto que venimos haciendo con la posibilidad cierta de poder tener un complejo de cabañas como tienen otros sindicatos. Trabajando en conjunto vemos un crecimiento de la ciudad y también la generación de puestos de trabajo en la construcción y podemos soñar con una ciudad distinta”.

Por su parte, Jorge Taboada valoró el trabajo articulado con el municipio y expresó: “Quiero agradecer al intendente de la ciudad, Matías Taccetta. Venir a Esquel siempre es una alegría. Mis primeras vacaciones fue venir a Esquel y me trae muy buenos recuerdos. Me entusiasmó la idea de hacer un complejo de cabañas porque para los que somos de Comodoro Rivadavia, venir de vacaciones a la Cordillera es necesariamente venir a Esquel”.

Además, adelantó que existe una firme intención de avanzar con el proyecto: “Nos vamos a poner de acuerdo y prontamente vamos a anunciar la construcción del complejo para que podamos venir a vacacionar a esta ciudad”.