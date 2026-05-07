Esquel se prepara para un récord histórico con la elaboración de la empanada más grande del mundo

Esquel se convertirá en el epicentro de la gastronomía nacional durante el próximo fin de semana largo de mayo. En una iniciativa que combina la identidad local con la ambición de un récord mundial, la ciudad será el escenario para la elaboración de la empanada con carne cortada a cuchillo más grande del mundo. Este evento, que busca alcanzar una sola pieza de masa y relleno con un peso superior a los 20 kilos, se llevará a cabo el 24 de mayo como antesala a las celebraciones por el Día de la Revolución de Mayo.

La presentación oficial contó con el respaldo del secretario de Turismo, Deportes y Cultura municipal, Walter Torres, quien destacó la importancia de este proyecto surgido en el marco del tercer aniversario de la Pizzería Baruch. El responsable de liderar esta proeza es el chef Claudio Jaramillo, quien cuenta con una destacada trayectoria internacional tras haberse consagrado campeón mundial de la Empanada y la Pizza a la Piedra en 2022, campeón sudamericano en 2023 y nuevamente campeón mundial de la Empanada en este 2024.

La propuesta no se limitará únicamente al intento de récord, sino que se integrará a una edición especial de la feria FeriArte. Romina Villaverde, representante de los emprendedores, confirmó que la actividad se extenderá durante los días 23, 24 y 25 de mayo, en el horario de 17:00 a 23:30, en las instalaciones de la Sociedad Rural Esquel. El predio contará con food trucks, cerveceros artesanales y una variada oferta de productores locales para recibir a los vecinos y turistas que se acerquen a ser parte de la historia.

Uno de los pilares de esta jornada será su carácter comunitario y formativo. El proceso del repulgue de la empanada gigante contará con la participación activa de estudiantes de la Escuela Cacique Inacayal y representantes de diversas instituciones locales, transformando el desafío técnico en una acción inclusiva y colectiva que involucra a toda la comunidad de Esquel.

Para jerarquizar el evento, se confirmó la presencia de figuras estelares de la cocina nacional y regional. Entre los invitados de lujo se encuentran Federico Domínguez Fontán, uno de los máximos referentes de la alta cocina patagónica; Fernanda Toledo, autora del mejor alfajor de la región en 2026; y Maximiliano Mieres, reconocido por su espectáculo de freestyle con masas de pizza. También se sumarán el chef Aníbal Ramírez y la influencer local Selva Rodríguez, aportando su vasta experiencia para asegurar que el resultado final sea un verdadero éxito de sabor y técnica.





