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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: un trabajador recibió 40 millones del Telebingo

El presidente del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra, encabezó la entrega de 40 millones de pesos y bicicletas a ganadores locales, destacando el acompañamiento de los vecinos. 
Por Redacción Red43

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Un trabajador de la ciudad de Esquel recibió oficialmente el premio de 40.000.000 de pesos en efectivo, correspondiente a la cuarta ronda del sorteo número 1000 realizado recientemente en Trelew. El premio mayor, que incluyó el multiplicador por dos, fue vendido a través de la Agencia 7001 de la localidad cordillerana.

 

Durante el acto oficial, el titular del IAS, Ramiro Ibarra, también hizo entrega de dos bicicletas a dos vecinas de la comunidad que resultaron beneficiadas en la misma edición del Telebingo Chubutense. El funcionario se mostró satisfecho por el destino de los premios y felicitó personalmente a los adjudicatarios.

 

 

 

"Estamos muy contentos de acompañar la alegría de los afortunados ganadores", señaló Ibarra durante la ceremonia de entrega. El presidente de la institución agradeció además el respaldo constante de todos los chubutenses que confían en cada sorteo y permiten que el juego oficial siga llegando a cada rincón de la provincia.

 

Desde la organización recordaron que el próximo sorteo ya se encuentra vigente y los cartones pueden adquirirse en todas las agencias oficiales de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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