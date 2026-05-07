Legislatura: se aprobó la continuidad del Comando Unificado en Chubut por un año más

La Legislatura del Chubut aprobó en la sesión de este jueves por amplia mayoría de la Cámara la ley que autoriza al gobernador Ignacio “Nacho” Torres a requerir el auxilio de fuerzas de seguridad nacionales para prevenir el delito por el plazo de un año.



La medida establece la continuidad de los Comandos Unificados que vienen operando desde el 2024 en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y la zona cordillerana, y contribuyeron a bajar los índices de delincuencia.



La iniciativa fue aprobada con los votos de 21 de los 25 diputados presentes, superándose holgadamente la mayoría especial de dos tercios.



El debate



La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la diputada del bloque Despierta Chubut María Andrea Aguilera, al fundamentar el proyecto, expuso que “luego de dos años podemos dar cuenta que ha disminuidos los delitos en lugares donde el Comando Unificado hace su despliegue; las tareas son patrullajes preventivos, controles vehiculares, caminar por los barrios, operativos de saturaciones”, entre otros.



Además refirió que se introdujo una modificación en la ley por la cual remitirán informes mensuales a la Legislatura sobre la evolución de este sistema que articula el despliegue de fuerzas federales con las provinciales en tareas de prevención del delito.



Al respecto, la diputada Sonia Cavagnini (Despierta Chubut) indicó que en estos dos años el Comando Unificado permitió bajar los índices delictivos en las grandes ciudades, en especial en Trelew.



“Esta medida nace en abril del 2024 para dar una respuesta en Trelew donde puedo afirmar que hubo un 22,8 por ciento donde se redujeron robos y hurtos; un 23,8 por ciento se redujeron delitos preventivos, y 24% el uso de arma blanca”, subrayó.



A su turno, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, dejó en claro que el Comando Unificado no podrá intervenir en las protestas sociales.



“Queríamos tener la certeza de que no había ningún resquicio para aplicar la doctrina Bullrich en las manifestaciones populares. Ninguna fuerza federal podrá intervenir en ninguna protesta”, aseguró.



Mariela Williams (Primero Chubut-CET) apoyó la continuidad del Comando Unificado, pero también pidió al Gobierno que complemente este abordaje con otras áreas.



“Es necesario hacer un abordaje un poco más amplio porque esto no se resuelve con el Comando Unificado. Se resuelve abordando la situación desde lo social”, señaló.



En cambio, su compañera de bloque, Tatiana Goic, rechazó la iniciativa al cuestionar que se apliquen mecanismos represivos antes que atender otras áreas de Gobierno que consideró prioritarias.



En la misma línea, el diputado de Arriba Chubut Emanuel Coliñir se pronunció en contra al considerar que la intervención de las fuerzas federales es una medida “excepcional”.



Por su parte, Gustavo Fita, también de Arriba Chubut, marcó su rechazo al proyecto al entender que las políticas no están dando resultado en Comodoro Rivadavia.



“Voy a votar en contra porque creo que la política de contención del Estado no está en la mano dura ni en una foto de cinco minutos en una arteria principal de una calle para dar una sensación de seguridad que no vivimos”, remarcó.



Por su parte, Gustavo González (Chubut Unido) dejó en claro su apoyo al Comando Unificado, pero también pidió que se trate el proyecto de ley de la desfederalización del narcomenudeo.



Por último, Juan Aquino, del Frente de Izquierda, votó en contra: “El Comando Unificado está instrumentalizado a favor de la represión de la protesta social”, consideró.



Giordano reemplazó a Caminoa



Al comienzo de la sesión, el vicegobernador Gustavo Menna le tomó juramento a la diputada Liliana Giordano, quien así asumió su banca en reemplazo de Jacqueline Caminoa, a quien le aceptaron la renuncia, presentada por motivos personales.



Caminoa hizo llegar una carta, que leyó Sonia Cavagnini, en la que explicó que tomó la decisión de dejar la banca por razones familiares.



Cavagnini y Karina Otero del bloque Despierta Chubut reconocieron la trayectoria de Caminoa y valoraron su decisión de estar con su familia en un momento difícil.



De igual forma, los diputados de la oposición Gustavo Fita, Vanesa Abril y Norma Arbilla (Arriba Chubut) destacaron el compromiso de Caminoa y remarcaron su voluntad de construir consensos a partir del diálogo aun con las diferencias políticas que los separan.



Convocatoria a Punta



Por otra parte, los diputados aprobaron una moción presentada por el diputado Juan Pais (Arriba Chubut) por la cual convocan al ministro de Educación, José Luis Punta, para el miércoles 20 de mayo a las 9 horas, en el ámbito de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación.



Luego de la moción, el presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, pidió un cuarto intermedio tras el cual la convocatoria fue aprobada por los distintos bloques.