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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Mañana viernes habrá un corte de agua programado en el centro de Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre informó que el suministro se verá afectado por un plazo estimado de seis horas en el centro de la ciudad.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que este viernes 8 de mayo se llevará adelante un corte programado en el suministro de agua potable en un sector neurálgico de la ciudad. La interrupción se debe a la necesidad de realizar trabajos de reparación urgentes en una cañería troncal de la red de distribución urbana.

 

Según el comunicado oficial, las tareas comenzarán a las 7:30 horas y se prevé que el corte tenga una duración estimada de seis horas. Las zonas afectadas comprenden las avenidas Ameghino, Fontana y Alvear, además de la calle Brown.

 

El epicentro de las reparaciones se situará sobre la Avenida Ameghino, entre las numeraciones 1540 y 1570. Por este motivo, se solicita a los vecinos y conductores evitar el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones y reducir la circulación en dicha área. El objetivo es resguardar la seguridad tanto de los operarios que trabajarán en la red como de los peatones y automovilistas que transiten por el lugar.

 

Desde el organismo recordaron que aquellos usuarios que cuenten con el tanque de reserva domiciliario —obligatorio por ordenanza municipal— no deberían verse afectados por la interrupción, siempre que se realice un consumo responsable durante el periodo que duren las tareas.

 

Como es habitual en estos casos, se recomienda a la población afectada tomar los recaudos necesarios y evitar el derroche de agua para minimizar el impacto de la maniobra técnica en el resto de la red.




M.G


 

 

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