Salud y bienestar: Lanzan jornadas mensuales de reflexología a precios accesibles en Esquel

Con el objetivo de brindar respuestas a las necesidades de salud que "no pueden postergarse", el Centro Fuente Buena de Esquel, en conjunto con profesionales egresados de Reflexología Patagonia, presentó una nueva iniciativa comunitaria. Se trata de jornadas de atención que se repetirán una vez por mes durante todo el año, ofreciendo sesiones de reflexología a valores mínimos para garantizar la accesibilidad.

Cristina Badiola, coordinadora del Centro Fuente Buena junto a Valerie OFarrel, destacó que la institución nació con una impronta social. "Nuestra labor es trabajar para la comunidad y abrir propuestas que sean posibles para todos. Creemos que en este momento las posibilidades se acotan y hay necesidades que no pueden esperar", expresó en diálogo con Red43.

La actividad se desarrollará entre el primer y segundo sábado de cada mes en la sede del centro. "Es una técnica maravillosa, profunda y efectiva que se usa incluso en la salud pública de algunos lugares. Funciona tanto a nivel preventivo como para abordar cualquier síntoma o desequilibrio que la persona esté transitando", agregó Badiola.

Por su parte, Bruno Ricciardiello, referente de la Escuela de Reflexología Patagonia en Esquel —coordinada a nivel regional por Gustavo Lacan—, brindó detalles sobre los alcances de esta disciplina. "Es una terapia profunda e inclusive sutil; no hace falta hacer toques muy fuertes para acompañar a la persona a encontrar su sanación", explicó.

Ricciardiello aclaró un punto fundamental sobre la práctica: "Por lo general uno piensa que la reflexología tiene una cura, pero en realidad lo que hace es activar el mecanismo de autocuración del organismo. El profesional acompaña ese proceso".

Las sesiones tienen una duración aproximada de 30 minutos y son llevadas adelante por un equipo de profesionales integrado por Suria Said, Patricia Garrido, Ale Moraga y Lorena Abello.

Si bien para la jornada de este sábado los cupos ya se encuentran agotados debido a la alta demanda, los organizadores recordaron que se trata de un proyecto anual. "Cualquier persona que tenga curiosidad o sienta que lo necesita está más que invitada. Como los cupos se llenan rápido, los esperamos en la próxima edición mensual", concluyó Ricciardiello.

Para más información sobre las próximas fechas y turnos, los interesados pueden consultar las redes sociales del Centro Fuente Buena o de Reflexología Patagonia.











M.G