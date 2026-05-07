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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El clima para este jueves en Esquel: frío, nublado y con viento

El informe del tiempo anticipa una jornada con temperaturas bajo cero durante las primeras horas y ráfagas que superarán los 50 km/h. Se recomienda salir abrigado y tener precaución al circular. 
Por Redacción Red43

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Esquel se prepara para un jueves con condiciones climáticas típicas de la temporada, marcadas por el frío y el viento. La jornada comenzará con temperaturas bajo cero durante la madrugada y la mañana, por lo que será necesario salir bien abrigados desde temprano.

 

El informe del tiempo indica que las primeras horas del día tendrán el cielo mayormente nublado, con una temperatura de -1°C y una probabilidad de precipitación muy baja, de entre el 0 y el 10 por ciento. El viento será protagonista desde el sudoeste, soplando a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h.

 

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá nublado pero sin probabilidades de lluvia. La temperatura registrará un leve ascenso hasta alcanzar la máxima prevista para el día, que será de 5°C. Durante este período, el viento rotará hacia el sector sur, manteniendo la misma intensidad y las ráfagas fuertes que se sintieron por la mañana.

 

Por la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente con un cielo parcialmente nublado y un descenso en la temperatura, que se ubicará en los 2°C. El viento continuará soplando desde el sur con la misma fuerza, por lo que la sensación térmica será bastante menor a la registrada en los termómetros.

 

Ante este panorama, se recomienda a los vecinos transitar con precaución, asegurar los elementos sueltos en el exterior y utilizar vestimenta en capas para protegerse del frío y el viento cordillerano.

 

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