La UNPSJB abre la preinscripción para la Especialización en Docencia Universitaria en Esquel

La sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) abrió las preinscripciones para la segunda cohorte de la Especialización en Docencia Universitaria. Se trata de una propuesta de posgrado pensada para fortalecer la formación pedagógica y consolidar una universidad democrática, inclusiva y socialmente comprometida.

En los últimos años, la formación docente en el ámbito universitario ha ganado un gran protagonismo como espacio de reflexión y producción de conocimiento. Ante el creciente interés de docentes y profesionales de toda la región, la UNPSJB reafirma su compromiso con la profesionalización de la enseñanza.

Detalles de la carrera

La propuesta académica se estructura en tres ejes principales:

Contexto histórico y político institucional.

Procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad.

Relación entre docencia y producción de conocimiento.

El plan de estudios articula teoría y práctica para analizar situaciones reales del ámbito educativo, combinando asignaturas, seminarios y talleres.

Información sobre el cursado:

Carga horaria: 402 horas totales.

Duración: Tres semestres.

Modalidad: Híbrida (encuentros presenciales, virtuales sincrónicos y actividades asincrónicas).

Frecuencia: Clases quincenales.

Inicio de clases: 7 de agosto de 2026 en la sede Esquel.

Destinatarios: Graduados con títulos de al menos cuatro años de duración. No se requiere experiencia docente previa, aunque la práctica áulica es el eje transversal de la formación.

Contacto e inscripciones

Quienes deseen inscribirse o recibir más información sobre el programa de posgrado, pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: edu.dgsa.unpsjb@gmail.com

WhatsApp: 297-4721974



