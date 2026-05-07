Hoy en Trevelin: aprendé a producir tus propias semillas y multiplicar plantas aromáticas

Hoy, jueves 7 de mayo, se lleva a cabo en Trevelin la esperada capacitación sobre multiplicación de plantas aromáticas denominada "¡Vení a aprender a producir tu propia semilla!". El encuentro, que se extiende desde las 10:00 hasta las 12:30 horas, tiene lugar en el predio del Ministerio de Producción del Chubut, ubicado en la Avenida Thomas Davies s/n del Parque Industrial.

El objetivo principal de la jornada es acercar soluciones prácticas y fomentar el autocultivo en los hogares. Al respecto, Luján Silva detalló el espíritu de la iniciativa: "Básicamente la idea del taller es brindar herramientas para que los vecinos y vecinas puedan, no solo cultivar sus propios alimentos, sino también entender el ciclo de la tierra. Queremos que sea un espacio de encuentro, donde se recupere ese saber que por ahí se fue perdiendo en las ciudades".

La propuesta abarca un enfoque integral sobre el cuidado de las plantas. "Vamos a trabajar con compostaje, siembra de temporada y control de plagas de manera orgánica, sin agrotóxicos. Es fundamental volver a lo natural para mejorar nuestra calidad de vida", aseguró Silva.

Pensando en facilitar la participación de toda la comunidad, desde la organización remarcaron que el taller es accesible para todos: "No hace falta tener conocimientos previos ni traer materiales, nosotros les vamos a dar las semillas y algunos plantines para que ya se lleven a su casa".

La actividad es organizada de manera conjunta por la Agencia de Extensión Rural del INTA Trevelin, CECAIN, el programa "Vive la Huerta" del Hospital Rural, el Huerto del Club de Héroes, y cuenta con el auspicio del Mercado del Valle.

"La inscripción es gratuita pero con cupos limitados por el espacio. La verdad que la respuesta de la gente viene siendo muy linda y estamos con muchas expectativas", concluyó Silva. Quienes deseen sumarse y consultar por disponibilidad a último momento pueden comunicarse al 02945-593245.











M.G.