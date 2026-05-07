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Milei volvió a respaldar a Adorni y anticipó que presentará sus números

El Presidente aseguró que el jefe de Gabinete dará a conocer su declaración jurada antes del plazo previsto y rechazó los pedidos de renuncia. También apuntó contra el periodismo y negó internas dentro del oficialismo.
Por Redacción Red43

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El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio de la polémica por sus gastos y anticipó que el funcionario presentará su declaración jurada antes del plazo legal previsto para el 31 de julio.

 

Durante una entrevista desde Los Ángeles para LN+, el mandatario aseguró que Adorni “ya tiene los números” y explicó que estaba preparando la documentación antes de que la ministra Patricia Bullrich reclamara públicamente que la difundiera de inmediato.

 

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es spoilear”, sostuvo Milei, quien además afirmó que la presentación busca “terminar con todas estas fantasías”.

 

El Presidente descartó de plano una posible salida del funcionario del Gobierno y fue contundente al asegurar: “Ni en pedo se va”. En esa línea, insistió en que confía plenamente en su colaborador y remarcó que “es una persona honesta”.

 

Además, Milei volvió a cuestionar al periodismo por el tratamiento del caso y acusó a algunos sectores de intentar “hacer una carnicería” contra el jefe de Gabinete. Al mismo tiempo, negó que exista una interna dentro del oficialismo a raíz de las declaraciones de Bullrich y ratificó que las decisiones dentro del Gobierno las toma él. 

 

En otro tramo de la entrevista, Milei sostuvo que si encontrara irregularidades en alguno de sus funcionarios actuaría sin dudarlo, aunque reiteró que “las cosas que presentó Adorni estaban bien” y aseguró que no vio elementos que comprometan al funcionario.

 

Asimismo, defendió su postura de respaldar a los integrantes de su gabinete mientras no existan pruebas en su contra. “No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas a una persona inocente”, expresó.

 

En paralelo, Milei cerró su gira por Estados Unidos con una exposición ante empresarios y financistas en la conferencia anual del Milken Institute, donde mantuvo reuniones con inversores y representantes del sector privado antes de regresar al país.

 

 

 

R.G

 

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