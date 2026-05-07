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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Docentes analizan la nueva propuesta de aumento salarial

En una nueva jornada de movilizaciones, marchas de antorchas nocturnas que visibilizaron el reclamo en toda la provincia, los gremios explicaron la nueva propuesta, que no será aprobada "hasta no hablarse en las bases".
Por Redacción Red43

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En la tarde del día miércoles, ocurrieron nuevas manifestaciones docentes en toda la provincia del Chubut.

 

En Esquel y Trevelin, se convocaron al Muñeco de Nieve y a la Plaza Coronel Fontana, respectivamente.

 

En la Legislatura, las manifestaciones se dirigieron desde temprano hacia la reunión donde el Gobierno del Chubut presentó su balance y una nueva propuesta salarial para el sector docente.

 

La propuesta fue presentada a los representantes de los gremios, quienes explicaron que esperarán el debate "en las bases" antes de emitir una respuesta, ya que las anteriores fueron rechazadas y causaron paros y distintas acciones de visibilización, reclamando un salario más justo acorde a la situación económica general.

 

La nueva propuesta ofrece aumento en tres tramos, siendo el principal en este mes y acumulándose en los dos meses siguientes.

 

También. está el compromiso de no descontar los días de reclamo.

 

SL

 

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