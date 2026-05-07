Docentes analizan la nueva propuesta de aumento salarial

En la tarde del día miércoles, ocurrieron nuevas manifestaciones docentes en toda la provincia del Chubut.

En Esquel y Trevelin, se convocaron al Muñeco de Nieve y a la Plaza Coronel Fontana, respectivamente.

En la Legislatura, las manifestaciones se dirigieron desde temprano hacia la reunión donde el Gobierno del Chubut presentó su balance y una nueva propuesta salarial para el sector docente.

La propuesta fue presentada a los representantes de los gremios, quienes explicaron que esperarán el debate "en las bases" antes de emitir una respuesta, ya que las anteriores fueron rechazadas y causaron paros y distintas acciones de visibilización, reclamando un salario más justo acorde a la situación económica general.

La nueva propuesta ofrece aumento en tres tramos, siendo el principal en este mes y acumulándose en los dos meses siguientes.

También. está el compromiso de no descontar los días de reclamo.

SL