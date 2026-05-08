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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Este lunes sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal. 
Por Redacción Red43

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Este lunes 11 de mayo se llevará adelante la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel. El encuentro se producirá a las 9:30 hs, en el salón Walter Cristiani del Melipal.

 

Esta sesión tendrá la intervención de la banca del vecino. En una primera oportunidad se presentará la declaración de interés municipal y patrimonio cultural de la ciudad a "Dos senderos para la memoria", a cargo de Claudia Ermilli, coordinadora de APDH Esquel. También participarán Sergio Sepiurka, Gerardo Flippini y Jorge Junyent, con el proyecto de ordenanza de recisión del acuerdo marco para la gestión intermunicipal de residuos sólidos. 

 

Otros temas a tratar serán: ratificación de convenio específico de colaboración de personal entre la Municipalidad de Esquel y el gobierno de la Provincia del Chubut; suspensión de la forma polinómica; modificación de la Ordenanza N° 318/25 "Manual de organización general del primer nivel de dependencia del departamento ejecutivo" del área de dependencia de la dirección técnica ambiental; modificación de la Ordenanza N°318/25 "Manual de organización general del primer nivel de dependencia del departamento ejecutivo" de la estructura organizativa de la subsecretaría de Deportes. 

 

 

 

 

R.G

 

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