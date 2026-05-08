El avistaje ya no será lo mismo: murió “Dogor” Schmid, el hombre que vivió entre las ballenas

Jorge Schmid, uno de los referentes históricos del turismo de naturaleza en Chubut y pionero del avistaje de ballenas en Península Valdés, falleció este miércoles a los 78 años. La noticia causó conmoción en las comunidades de Puerto Pirámides y Puerto Madryn, donde era ampliamente reconocido por su aporte al desarrollo de una de las principales actividades turísticas de la provincia.

Conocido popularmente como “Dogor”, Schmid fue una figura clave en los inicios del avistaje de fauna marina en la región. Su trayectoria quedó especialmente ligada a la terminal Punta Ballena, uno de los íconos turísticos de Puerto Pirámides y punto central para las excursiones embarcadas.

Durante décadas dedicó su vida al mar patagónico y al crecimiento de la actividad turística vinculada al avistaje de ballenas, donde se inició como ladero de otro ícono del sector: Mariano van Gelderen.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 1995, cuando la princesa Diana de Gales -conocida mundialmente como Lady Di- realizó un avistaje de ballenas a bordo de la embarcación “Berretín”, con Schmid como capitán, en una foto que inmortalizó Daniel Feldman y que se puede ver en esta nota

Su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar y mensajes de despedida de parte de referentes turísticos, vecinos y allegados, que lo recordaron como uno de los grandes impulsores del perfil turístico de la costa chubutense.