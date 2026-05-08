Comenzó la Feria del Libro de Esquel con homenajes y la música del Coro Seion

La tercera edición de la Feria del Libro de Esquel inició sus actividades este jueves 7 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural Melipal. El acto formal de apertura contó con la participación del Coro Seion y se realizaron homenajes a figuras vinculadas a la cultura local.

Durante el primer día, se habilitaron los stands de editoriales y librerías, y comenzaron las primeras exposiciones de autores regionales. La programación de la jornada inaugural incluyó presentaciones de libros y espacios de intercambio entre los escritores presentes y el público asistente.

Hoy viernes 8 de mayo la feria transita su segunda jornada con un cronograma que integra talleres, mesas de debate y presentaciones de obras literarias. Las actividades están distribuidas en distintos turnos y abarcan temáticas diversas que van desde la narrativa hasta el análisis de la producción editorial actual.

La organización confirmó que las propuestas continuarán durante este fin de semana, manteniendo el acceso al predio para el recorrido de los puestos de venta y la participación en las charlas programadas en las salas del centro cultural.

EBW