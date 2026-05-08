Actualizan el Plan de Manejo del Lago Baggilt

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves de forma unánime el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial para actualizar el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Lago Baggilt. Ubicada en el departamento Futaleufú, al noreste de Trevelin, esta reserva cuenta ahora con una herramienta de gestión validada oficialmente por primera vez, reemplazando el documento fundacional que databa de 1998.

El nuevo plan, impulsado a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, busca consolidar la conservación a largo plazo y planificar un desarrollo turístico sustentable. Entre las novedades más significativas aparece la incorporación formal del montañismo como actividad planificada, una práctica que ha crecido en la zona y que no estaba contemplada en la normativa anterior.

El proceso para llegar a este documento se inició en 2023 bajo una modalidad participativa que involucró a 92 actores de Esquel y Trevelin, incluyendo instituciones, comunidades locales y organismos públicos. Según informaron las autoridades, este esquema permitió construir una herramienta flexible y adaptada a la realidad actual del territorio.

Al respecto, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, resaltó el trabajo realizado para alcanzar este consenso. “Es el logro de una gestión participativa”, señaló la funcionaria y agregó: “Destaco el amplio proceso participativo que tuvo este nuevo Plan de Manejo, encabezado por el equipo técnico de la Subsecretaría e integrado por todos los actores involucrados de la región, especialmente de los dos municipios involucrados”.

Bravo también destacó que este avance es parte de una línea de trabajo sostenida en la provincia. “Este logro refleja una continuidad en las políticas de gestión impulsadas por el gobernador Ignacio Torres y el ministro Diego Lapenna, permitiendo avanzar en una herramienta flexible, dinámica y adaptada a la realidad actual del turismo y la conservación”, afirmó la subsecretaria.

Los objetivos centrales del nuevo documento se enfocan en la preservación del bosque andino patagónico y el sistema hídrico compuesto por el lago, glaciares y humedales. También se pone especial énfasis en la protección de especies amenazadas como el huemul. Además de los aspectos ecológicos, el plan busca garantizar un uso público responsable que genere beneficios directos para las comunidades locales, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

EBW