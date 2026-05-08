La Trochita anunció sus nuevas salidas desde este sábado

La Trochita confirmó sus salidas para mayo y junio.



El Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", confirmó que realizará sus salidas los sábados 9, 16, 23 y 30 de mayo.

Así también, programa viajes para los sábados 6, 13, 20 y 27 de junio desde las 10 de la mañana, en el trayecto que une Esquel y Nahuelpan.



Con locomotoras de 1922, este tren es un imperdible del destino y representa una experiencia única en el mundo.



Los tickets se encuentran disponibles en su pagina web latrochita.org.ar y en la boletería de la estación.

SL