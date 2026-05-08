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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La Trochita anunció sus nuevas salidas desde este sábado

Los sábados de mayo y junio, habrá nuevas salidas y los pasajes ya se encuentran a la venta.
Por Redacción Red43

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La Trochita confirmó sus salidas para mayo y junio.

 


El Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", confirmó que realizará sus salidas los sábados 9, 16, 23 y 30 de mayo.

 

Así también, programa viajes para los sábados 6, 13, 20 y 27 de junio desde las 10 de la mañana, en el trayecto que une Esquel y Nahuelpan.

 


Con locomotoras de 1922, este tren es un imperdible del destino y representa una experiencia única en el mundo. 

 


Los tickets se encuentran disponibles en su pagina web latrochita.org.ar y en la boletería de la estación.

 

SL

 

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