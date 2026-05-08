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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Vóley en Trevelin: 3ra Fecha de la Liga Independiente de Epuyén

El Polideportivo Municipal Evita recibirá este fin de semana la tercera fecha de la Liga Independiente de Epuyén, con la participación de delegaciones de diversas localidades de la región. 
Por Redacción Red43

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La actividad deportiva tendrá lugar en el Gimnasio Eduardo Bjerring durante las jornadas del sábado 9 y domingo 10 de mayo. Este certamen convoca a equipos provenientes de Epuyén, El Hoyo, El Bolsón, Bariloche, Esquel y Trevelin, además de contar con la presencia de diversos conjuntos invitados que se sumarán a la competencia.

 

 

El torneo contempla las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, desarrollándose tanto en la rama femenina como masculina. La organización destacó que se espera un fin de semana de intensa actividad deportiva para acompañar a los jóvenes deportistas de la zona. Para obtener mayor información sobre el cronograma de partidos, los interesados pueden comunicarse con Jorge Montesino al 2945-404228 o con Julio Carrillo al 2945-407223.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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