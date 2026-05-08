Vóley en Trevelin: 3ra Fecha de la Liga Independiente de Epuyén

La actividad deportiva tendrá lugar en el Gimnasio Eduardo Bjerring durante las jornadas del sábado 9 y domingo 10 de mayo. Este certamen convoca a equipos provenientes de Epuyén, El Hoyo, El Bolsón, Bariloche, Esquel y Trevelin, además de contar con la presencia de diversos conjuntos invitados que se sumarán a la competencia.

El torneo contempla las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, desarrollándose tanto en la rama femenina como masculina. La organización destacó que se espera un fin de semana de intensa actividad deportiva para acompañar a los jóvenes deportistas de la zona. Para obtener mayor información sobre el cronograma de partidos, los interesados pueden comunicarse con Jorge Montesino al 2945-404228 o con Julio Carrillo al 2945-407223.

EBW