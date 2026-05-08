Ruta 3: Nieve y escarcha entre Salamanca y Cañadón Ferrays

Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional N° 3 presenta condiciones de circulación complejas en el tramo que une Salamanca con Cañadón Ferrays. La calzada se encuentra con presencia de nieve y escarcha, sumado a banquinas inestables con barro y nieve acumulada. Según el reporte oficial, se registran nevadas persistentes en diversos sectores de la zona mencionada.

Ante esta situación, equipos de Vialidad Nacional iniciarán las tareas de despeje de la calzada para mejorar la transitabilidad. En paralelo, personal de Gendarmería Nacional lleva adelante un operativo de seguridad vial con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y prevenir accidentes en el área.

Por otro lado, en el tramo de la Ruta 3 comprendido entre Garayalde y Salamanca, se detectó la presencia de agua y escarcha en sectores localizados, acompañados por neviscas intermitentes. Las autoridades solicitan a los conductores circular con extrema precaución, moderar la velocidad y respetar las indicaciones del personal de seguridad apostado en la ruta.

EBW