Compra de autos, alquileres temporarios y mucho dinero: cómo fue la fuga del “Loco” Cárdenas

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, reveló este jueves detalles de la investigación que permitió recapturar a Darío “El Loco” Cárdenas, el condenado por homicidio que permaneció prófugo durante casi 50 días mientras mantenía una consulta con un psicólogo, aprovechando una salida autorizada del IPP de Trelew.

Según explicó el funcionario, la evasión no fue improvisada, sino que contó con una estructura organizada desde el interior del penal, apoyo externo y una logística especialmente montada para garantizar la fuga y el ocultamiento del condenado.

“La fuga se organizó desde adentro y también se recaudaron fondos utilizando teléfonos celulares”, afirmó Iturrioz, quien confirmó que la investigación detectó la participación de allegados y consortes de causa que colaboraron con Cárdenas mientras permanecía prófugo.

La reconstrucción del recorrido del delincuente permitió establecer que el operativo incluyó una motocicleta y al menos tres vehículos utilizados para facilitar el escape. “Se determinó la presencia de dos autos más y uno de esos vehículos había sido comprado el día anterior a la fuga”, detalló el ministro.

De acuerdo con la investigación, tras escapar Cárdenas primero se movilizó en moto y luego abordó un automóvil blanco. Posteriormente intentó abandonar la provincia por la zona de Arroyo Verde, aunque la presencia policial frustró ese plan. “Cuando vio el operativo buscó escapar hacia el campo y después regresó a Trelew”, explicó Iturrioz.

A partir de allí, personal de la Brigada de Investigaciones comenzó a seguir distintas pistas hasta determinar que el prófugo se escondía en viviendas vinculadas a personas de su entorno e incluso en departamentos de alquiler temporario en Playa Unión.

El ministro sostuvo que el despliegue para sostener la clandestinidad de Cárdenas implicó importantes gastos económicos. “Gastaron mucho dinero para sostener esta fuga. Compraron vehículos y hubo movimientos económicos que ya están identificados”, aseguró.

La investigación también detectó que algunos allegados habrían participado en robos para financiar la estructura que permitió mantener oculto al delincuente durante semanas. “Tenemos acreditado que uno de los consortes de causa estuvo involucrado en hechos delictivos para financiar toda esta estructura”, indicó.

Tras la recaptura, el Gobierno provincial inició gestiones para trasladar a Cárdenas a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, una cárcel de máxima seguridad. “El Servicio Penitenciario Federal lo califica como un detenido peligroso por el delito de origen y por sus antecedentes de fuga”, sostuvo Iturrioz.

El ministro recordó además que el delincuente ya había permanecido prófugo antes de recibir condena. “Demostró que no le interesa ningún tratamiento psicológico. Lo único que busca es la oportunidad para volver a fugarse”, afirmó.

Actualmente, Darío “El Loco” Cárdenas permanece alojado en el Instituto Penitenciario Provincial bajo estrictas medidas de seguridad mientras avanzan las investigaciones para imputar a todas las personas que participaron en la organización y financiamiento de la fuga.