"Tenemos que alcanzar la canasta alimentaria"

Nicolás Jorge, secretario seccional de Atech, Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut, explicó el rechazo a la conciliación obligatoria salarial planteada por el gobierno.



“El lunes y martes estamos en una medida de fuerza, un paro de 48 horas. El lunes va a ser con movilización en todas las regionales de la provincia del Chubut y el martes vamos a movilizar junto con el paro universitario”.



El rechazo a la última propuesta provincial: “estamos pidiendo que esa recomposición salarial sea una recomposición seria que realmente ayude a salir del pozo en que estamos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y obviamente las reuniones que tuvimos ahora fueron en el marco de la conciliación obligatoria, así que estamos pidiendo la reapertura de la mesa paritaria”.



La decisión fue tomada luego de que la propuesta sea debatida por los docentes: “Se bajó a las escuelas, se hicieron los mandatos escolares y fue un rechazo contundente a esta propuesta por considerarla insuficiente. Este rechazo se puso en consideración con el resto de las regionales de la provincia de Atech. En consejo directivo salió esta medida de fuerza”.



Los pasos seguidos en el debate salarial: “Nosotros siempre vamos por dentro de la institucionalidad. Creemos que la herramienta para discutir y que hay que cuidar es el sindicato o los sindicatos de educación en este caso. Lunes y martes es decisión de cada uno de los compañeros y compañeras. Irán informando y la idea es que el lunes sea un paro contundente para mostrarles el desacuerdo que tenemos con este salario que tenemos a la baja en un principio y estamos pidiendo que ese salario sea realmente significativo”.



El cumplimiento docente a las nuevas condiciones planteadas por el área de Educación: “Aclaremos que los compañeros y compañeras docentes en las escuelas no es el trabajo solamente que se lleva adelante de dentro de la escuela, sino después tenemos que seguir trabajando con planificaciones, cada vez hay más exigencias a través del Ministerio de Educación y realmente no se está valorando el trabajo que estamos llevando adelante los trabajadores de la educación".

Los números esperados para concluir las medidas de fuerza: "El sueldo de un recién iniciado hoy está en 690.000 pesos, el gobierno pone un garantizado de 700.000 pesos y esta propuesta obviamente si bien suma no alcanza, estamos muy lejos de lo que queremos llegar que es tener un salario digno que nos alcance para vivir, para valorar nuevamente nuestro trabajo. Tenemos que alcanzar la canasta alimentaria, estamos muy abajo todavía con esta propuesta”.



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