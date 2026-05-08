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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La Banda Militar Malvinas tocará el Himno en el centro de Esquel

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 invita a los vecinos a entonar el Himno Nacional Argentino junto a la Banda Militar Malvinas este lunes 11 de mayo en el centro de la ciudad de Esquel. 
Por Redacción Red43

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El Regimiento de Caballería de Exploración 3 Coraceros General Pacheco emitió un comunicado institucional para convocar a toda la comunidad a un emotivo encuentro patriótico. La actividad central consistirá en la interpretación de las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar Malvinas.

 

La cita tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo en pleno centro de nuestra ciudad. Se han programado dos presentaciones para facilitar la asistencia de los vecinos, la primera a las 10:00 y la segunda a las 16:00 horas. El punto de encuentro será sobre la calle 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Rivadavia y 9 de Julio.

 

 

 

Desde la institución destacaron que este espacio busca que familias, instituciones y visitantes puedan unirse en un sentimiento de unidad nacional y respeto. Durante la jornada también se realizará la entrega de escarapelas a los presentes como símbolo de unión y amor por la bandera.

 

Las autoridades militares señalaron que será una oportunidad especial para reencontrarse con los valores patrios y fortalecer el sentido de pertenencia. Por este motivo, reiteraron la invitación a toda la población para sumarse a la celebración y cantar con orgullo las estrofas del himno nacional en este evento abierto a la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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