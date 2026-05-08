Running: Esquel espera a 800 atletas para el Desafío Capri

El subsecretario de Deportes municipal, Hernán Maciel, destacó el crecimiento del evento que comenzó años atrás con apenas 84 participantes. "Es el evento con más participantes de todo el año que tenemos en una carrera de running. Los aspectos de seguridad están bien trabajados para que sea una fiesta", expresó el funcionario.

Por su parte, el organizador Pablo Nahuelquir detalló que la competencia contará con distancias de 12, 17 y 21 kilómetros, recorriendo puntos emblemáticos como Tres Arroyos, Cerro Falso Carbón, Cerro Teta y Cerro Otero. "Ya estamos avisando a todos que vengan preparados para todo por el clima. Hay un plan B en caso de que esté muy fea la parte alta de la montaña, pero la carrera se hace siempre", afirmó Nahuelquir.

La logística incluye la entrega de kits el viernes 15 en el Club Andino, desde las 10 hasta las 21 horas. La largada será el sábado a las 11 en la zona de El Tambo, con llegada en el centro de la ciudad para fomentar el movimiento comercial. "Pusimos un cupo de 800 para estar seguros en el armado del kit y trabajar tranquilos en la seguridad del campo", explicó el organizador.

Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, valoró el impacto económico de la competencia para el sector privado local. "Es un orgullo tener gente comprometida que genera un movimiento económico enorme para la ciudad. Estoy segurísimo que de esos 800 corredores, 700 vienen de afuera", manifestó Reyes.

Finalmente, el referente del deporte provincial alentó a los vecinos a sumarse a la jornada: "Invitamos a todos a que se acerquen a acompañar a los corredores. Ese aplauso cuando venís transitando varios kilómetros es muy importante y es la imagen que queda de Esquel".

EBW