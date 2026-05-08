El Hospital cuenta con 10 nuevas sillas para consultorios externos

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel realizó la entrega de nuevos elementos para el uso cotidiano de la institución.

Se entregaron 10 sillas para el área de Consultorios Externos, con una inversión total de $629.000, destinadas a brindar mayor comodidad a pacientes y personal.

También se entregó un trocar para cirugías pediátricas, con una inversión de $3.332.794.

El trocar es un instrumento utilizado en cirugías mínimamente invasivas, que permite el ingreso de cámaras y materiales quirúrgicos al cuerpo del paciente a través de pequeñas incisiones.

Entregaron 3 kits de mantenimiento para equipos de hemodiálisis, con una inversión total de $2.010.000.

Estos kits contienen insumos y componentes necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento de los equipos utilizados en los tratamientos de hemodiálisis, fundamentales para pacientes con insuficiencia renal.

Se realizó la entrega de un electrocardiógrafo con cables precordiales pediátricos, con una inversión de $1.700.000.

Este equipo permite registrar la actividad eléctrica del corazón y es fundamental para realizar controles y diagnósticos cardíacos, especialmente en pacientes pediátricos.

Seguimos acompañando al Servicio de Maternidad con nuevos elementos para brindar mayor confort y cuidado a los recién nacidos y sus familias.

Se entregaron también 14 fundas de colchón, 14 fundas atóxicas,14 frazadas polar, con una Inversión total: $1.112.659,52

Los distintos elementos fueron comprados con los fondos de las donaciones y distintas gestiones realizadas por dicha cooperadora, además de las donaciones directas de vecinos que acercan al espacio.

SL