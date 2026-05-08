Un médico forense dijo que el corazón de Maradona pesaba más de medio kilo en el momento de su muerte

El médico forense, Carlos Mauricio Cassinelli, se presentó ante los jueces y declaró en una nueva audiencia que enmarca el juicio por la muerte de Diego Maradona. Lo que hizo el especialista fue recordar el procedimiento de la autopsia y describió diversos detalles que presentaba el cadáver y que no eran normales.

Cassinelli explicó que el cuerpo del exjugador presentaba edemas, abdomen prominente y livideces, con una data de muerte de cinco horas y media. Señaló además que la habitación donde se encontraba Diego Maradona tenía una temperatura de 25 grados, con ventilador y aire acondicionado encendidos, y admitió que no pudo precisar con exactitud el tiempo de agonía, aunque la Junta Médica concluyó que fue de unas 12 horas.

Durante su exposición, el forense detalló que el cuerpo tenía tres litros de ascitis, líquido que se acumula en la cavidad abdominal y que se forma en un período de siete a diez días. En la filmación de la necropsia se observó cómo al realizar la incisión abdominal se liberaba gran cantidad de agua, mientras que los pulmones presentaban un peso superior al normal debido a la presencia de líquido.

El especialista también describió los vasos sanguíneos congestivos y prominentes del cerebro, que fue extraído para su análisis, y recordó que se registraron los tatuajes del exfutbolista como parte del procedimiento. En ese momento, Gianinna Maradona, hija del exjugador, decidió retirarse de la sala para no presenciar las imágenes de la necropsia.

Finalmente, Cassinelli confirmó que el corazón de Diego Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño", con un peso de 503 gramos, cifra que supera ampliamente los valores habituales. Este dato se suma a los informes médicos que reflejan el deterioro físico del ídolo argentino en sus últimos días y que forman parte de la investigación judicial que busca determinar responsabilidades en torno a su fallecimiento.