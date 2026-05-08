Capacitan a personal de las comisarías de la mujer de Esquel y Trevelin: "Escuchar también es proteger"

En una jornada orientada a fortalecer la respuesta institucional ante situaciones de violencia, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) de Esquel llevó adelante este viernes, una charla de capacitación destinada al personal de las Comisarías de la Mujer de Esquel y Trevelin.

La iniciativa surgió a partir de una demanda directa de las Jefaturas de ambas dependencias policiales, con el objetivo de unificar criterios y trabajar en pautas específicas para el abordaje de quienes atraviesan situaciones críticas. La capacitación estuvo a cargo de Romina Percivale, Margarita Rodgers y Eduardo Nasif, integrantes del equipo profesional del SAVD.

"La primera respuesta puede cambiar la historia" Bajo esta premisa, el encuentro se centró en la importancia del trato digno, la confidencialidad y la aplicación de perspectivas de Género y Niñez en el primer contacto con la víctima. Los profesionales destacaron que generar un espacio seguro y privado, junto con una escucha activa y empática, es fundamental para evitar la revictimización.

Durante la charla, se brindaron herramientas concretas sobre cómo abordar el relato de la víctima. "Escuchar también es proteger", señalaron los disertantes, haciendo hincapié en que una intervención profesional y empática no solo fortalece la confianza institucional, sino que también facilita el acceso a derechos y puede, en última instancia, salvar vidas.

Contenidos y sensibilización

El temario incluyó aspectos clave como:

Pautas de escucha activa: Mantener contacto visual, validar emociones y permitir que la persona relate a su propio tiempo sin interrupciones innecesarias.

Abordaje de la Niñez: Se resaltó el rol del Estado como garante de protección y la importancia de preservar el relato de niños, niñas y adolescentes en entornos seguros y a través de profesionales capacitados (Cámara Gesell).

Desmitificación de la "Buena Víctima": Se trabajó sobre el impacto emocional del trauma, explicando que las contradicciones, el llanto, el enojo o incluso la minimización de los hechos no invalidan el relato de la violencia.

Prevención de la revictimización: Se alertó sobre los riesgos de dudar del relato, culpabilizar a la víctima o exponerla públicamente, lo cual profundiza el daño y provoca el abandono de las denuncias.

Finalmente, se remarcó la importancia del trabajo en red entre Salud, Desarrollo Social, el área de Género Municipal y los distintos organismos de justicia para realizar derivaciones oportunas y un seguimiento adecuado de los casos. La jornada cerró con un espacio dedicado al autocuidado del personal policial, reconociendo el impacto emocional que conlleva esta labor diaria.