Nuevo equipamiento para Bomberos de Trevelin

Los Bomberos Voluntarios de Trevelin incorporaron recientemente nuevos elementos destinados a optimizar las tareas de control de incendios en zonas de vegetación. La entrega se concretó mediante la campaña Puentes de la Prevención, una iniciativa de la Fundación Bomberos de Argentina que busca potenciar la capacidad operativa de los cuarteles que tuvieron una participación activa durante la última temporada de incendios en la región patagónica.

Esta acción permitió articular esfuerzos entre el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, organizaciones civiles y el sector privado. A través de este programa, la institución local accedió a un kit para brigadistas que incluye mochilas forestales, máscaras de protección, indumentaria específica y diversas herramientas de mano. Estos materiales son considerados fundamentales para garantizar que el personal pueda desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente ante las emergencias.

Desde el cuartel manifestaron que recibieron este nuevo equipamiento destinado al combate de incendios forestales y destacaron la importancia de estas gestiones. "Queremos expresar nuestro agradecimiento a la comunidad, a la Fundación Bomberos de Argentina y a todos quienes hicieron posible esta importante donación, que representa una valiosa inversión en prevención, seguridad y protección para nuestros bomberos y bomberas", señalaron desde la institución de la localidad del Pueblo del Molino.

EBW