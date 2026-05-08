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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Golpe al narcomenudeo: desbaratan una banda de jóvenes que operaba en Rawson y Playa Unión

Tras ocho allanamientos simultáneos, la Policía del Chubut secuestró cocaína, marihuana, éxtasis y sustancias sintéticas. La organización comercializaba los estupefacientes bajo la modalidad de venta en domicilio y delivery.
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut, a través de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales Rawson, desbarató en las últimas horas una banda de jóvenes dedicada al narcomenudeo, tras efectuar ocho allanamientos en distintos sectores de Rawson y Playa Unión, principalmente en la zona portuaria. En los procedimientos fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana distribuidas en envoltorios preparados para la venta, sustancias sintéticas (TUSI), además de pastillas de éxtasis y plantas de cannabis. 

 

Durante los operativos también se incautaron varias municiones de distintos calibres, elementos de corte, balanzas de precisión, aparatos celulares y un arma tipo pistola réplica calibre 9 mm, entre otros elementos de interés para la causa.

 

Asimismo, se realizaron distintas requisas vehiculares vinculadas a los investigados, siendo un total de ocho masculinos mayores de edad los que quedaron imputados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, bajo pautas de conducta y a disposición de la Justicia Federal.

 

Las tareas se desarrollaron en el marco de una investigación por Narcomenudeo, llevada adelante durante varios meses, la que permitió lograr la individualización e identificación de un grupo de jóvenes que operaban organizados, en la presunta comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de ventas en domicilio y tipo delivery.

 

Este combate contra el narcomenudeo, conforme a las directrices del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Jefatura de Policía del Chubut, en este caso en la ciudad capital, derivó en distintas medidas judiciales ordenadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2, a cargo del Juez Federal Guillermo Lleral, junto al Secretario Federal Federico Esusy.

 

Participaron de los ingresos a los domicilios allanados efectivos del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), mientras que personal de la Sección Infantería Rawson realizó tareas de cobertura perimetral.

 

 

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