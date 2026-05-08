Agenda Deportiva: Día por día, todos los eventos que habrá en Esquel este fin de semana

Esquel se prepara para un fin de semana con mucha actividad en sus predios deportivos. Desde la Secretaría de Deportes municipal confirmaron el cronograma de eventos que se desarrollarán en los gimnasios y clubes locales. Aquí te presentamos el detalle para que puedas seguir de cerca cada disciplina:

Sábado 9 de mayo



Copa Itaya de Karate: La actividad comienza a las 9:00 hs en el Gimnasio Municipal. Es un torneo de gran nivel técnico que reúne a especialistas de la región.



Básquet U14: A las 11:30 hs en el Gimnasio del Club San Martín, los equipos de divisiones formativas disputarán una nueva fecha de su torneo.



Liga del Oeste: El fútbol regional tendrá acción en la cancha del Club San Martín a partir de las 13:00 hs.



Liga Independiente: El tradicional fútbol de los barrios se traslada al Parque de la Bandera desde las 13:45 hs.



Liga Panamericana: Para los seguidores del futsal, la cita es en el Gimnasio del Club Independiente a partir de las 15:00 hs.



Domingo 10 de mayo

Liga Independiente: La actividad en el Parque de la Bandera continúa temprano, con partidos programados desde las 11:30 hs.



MTB Infantil: Una de las propuestas más atractivas del domingo será el ciclismo de montaña para niños en el sector del Barrio Baden (zona Universidad del Chubut) a las 12:00 hs.



Liga AFE: La Asociación de Fútbol de Esquel llevará sus partidos de salón al Gimnasio Municipal, también a partir de las 12:00 hs.



Liga de Veteranos: El cierre de la jornada será en el Estadio Municipal a las 13:30 hs, con los clásicos encuentros de los jugadores con más trayectoria de la ciudad.



Como siempre, se invita a la comunidad a acercarse a alentar a los deportistas locales y disfrutar de los distintos escenarios que ofrece nuestra ciudad.











M.G