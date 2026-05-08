Turismo en Esquel: crearán una agencia mixta para potenciar el sector

El gobierno municipal de Esquel avanza en una transformación profunda de su política turística con el proyecto de creación de una Agencia de Turismo. Según explicó el intendente Matías Taccetta, el objetivo es que este nuevo ente absorba gran parte de las funciones de la actual secretaría, otorgándole independencia presupuestaria y un rol protagónico a los prestadores privados. "Queremos una agencia fuerte donde el privado se involucre, tome decisiones y maneje el dinero destinado al turismo. Esto es algo que comprometí antes de asumir y es parte del plan estratégico", detalló.

Actualmente, Leandro Choi se encuentra coordinando esta transición, trabajando de cerca con el sector privado para definir los estatutos y la estructura de la futura agencia. El intendente destacó que este modelo de legislación turística ha despertado el interés de otros municipios del país e incluso del Gobierno Nacional. "Ayer diserté en un congreso sobre legislación turística y me llamaron de varias intendencias preguntando por nuestras ordenanzas. Estas herramientas están generando frutos concretos en la captación de inversiones", afirmó Taccetta.

En cuanto a la infraestructura hotelera, el mandatario destacó que este año se culminarán las primeras grandes inversiones y que ya hay nuevos compromisos en marcha. "Hablamos con Jorge Taboada del sindicato de Camioneros y tomaron la decisión de avanzar con un plan de 20 cabañas en la ciudad. Esto no es solo construcción, es trabajo genuino para el futuro turístico de Esquel", señaló. La apuesta del municipio es consolidar a la ciudad como un destino competitivo a través de una gestión profesional y desburocratizada.

EBW