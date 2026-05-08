El Instituto de Arte Nativo “Ayehuen” celebra su 38º aniversario en el Auditorio Municipal

El Instituto de Arte Nativo “Ayehuen” se prepara para una noche inolvidable en la que celebrará 38 años de trayectoria ininterrumpida en la escena cultural de Esquel. Bajo el nombre que significa “lugar de alegría”, la institución fundada por Mario Baigorria invita a los vecinos a compartir una gala que pondrá en valor décadas de formación, danza y pasión por nuestras raíces.

La historia de Ayehuen comenzó en 1988, cuando Baigorria, formado como profesor de danzas folklóricas en el prestigioso Conservatorio Fracassi de Buenos Aires, decidió transmitir su conocimiento en la ciudad. Sus primeros pasos se dieron bajo la órbita de la entonces Dirección de Cultura, con el objetivo de conformar un grupo estable, para luego consolidarse como un espacio independiente que ha formado a numerosas generaciones de bailarines.

A lo largo de casi cuatro décadas, el instituto no solo ha enseñado técnica, sino que se ha convertido en un lugar de encuentro y rescate de la identidad cultural. La huella de Baigorria y su equipo sigue vigente en cada presentación, manteniendo vivo el legado del folklore nacional en la cordillera.

La gran celebración por este 38º aniversario tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal de Esquel. Será una oportunidad única para reencontrarse con la danza y celebrar la vigencia de una de las instituciones más queridas de la ciudad.

Quienes deseen asistir a la gala pueden adquirir sus entradas de manera anticipada a un valor de $5.000. Para aquellos que decidan comprarlas directamente en la boletería el día del evento, el costo en puerta será de $10.000. Se recomienda retirar las localidades con antelación para asegurar un lugar en esta noche de festejo y tradición.



