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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel, entre las ciudades más frías del país

Con una sensación térmica de -3,9°C y 80% de humedad, la ciudad cordillerana volvió a aparecer entre los puntos más fríos de Argentina en el relevamiento diario del Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

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Esquel amaneció este viernes con temperaturas bajo cero y se ubicó entre las localidades más frías del país, de acuerdo al ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Según el informe oficial, la ciudad chubutense registró una temperatura de -1,2°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -3,9°C. Además, la humedad alcanzó el 80%, generando una mañana especialmente fría en toda la región cordillerana.

 

 

 

En el ranking nacional difundido por el SMN, Esquel entre La Quiaca, en Jujuy, que marcó -0,4°C, y Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se registraron -1,6°C y una sensación térmica de -5°C.

 

Las bajas temperaturas continúan marcando el inicio de mayo en la Patagonia, con jornadas heladas y condiciones típicas de la temporada invernal que ya comienzan a sentirse con fuerza en Esquel y localidades cercanas.

 

 

 

 

R.G

 

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