Esquel, entre las ciudades más frías del país

Esquel amaneció este viernes con temperaturas bajo cero y se ubicó entre las localidades más frías del país, de acuerdo al ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el informe oficial, la ciudad chubutense registró una temperatura de -1,2°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -3,9°C. Además, la humedad alcanzó el 80%, generando una mañana especialmente fría en toda la región cordillerana.

En el ranking nacional difundido por el SMN, Esquel entre La Quiaca, en Jujuy, que marcó -0,4°C, y Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se registraron -1,6°C y una sensación térmica de -5°C.

Las bajas temperaturas continúan marcando el inicio de mayo en la Patagonia, con jornadas heladas y condiciones típicas de la temporada invernal que ya comienzan a sentirse con fuerza en Esquel y localidades cercanas.

R.G