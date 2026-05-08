Juegos Comunales en Costa y San Martín

Las localidades de Gobernador Costa y José de San Martín fueron el escenario de una nueva instancia de los Juegos Comunales 2026. En esta oportunidad, más de 350 deportistas de entre 8 y 14 años se congregaron para representar a sus comunidades en las disciplinas de atletismo, tenis de mesa y fútbol de salón.

La competencia, que forma parte del calendario deportivo provincial, convocó a delegaciones provenientes de Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Rio Pico, Tecka y Cerro Cóndor. El Gimnasio Municipal de Gobernador Costa funcionó como el punto de encuentro principal donde los jóvenes compartieron las jornadas de competencia y camaradería.

Durante el encuentro, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, se refirió al presente del programa y a la intención de que la Legislatura provincial sancione una ley que garantice la realización de estos juegos de forma permanente en el calendario anual de la provincia.

“Este programa hoy es una realidad. La Legislatura de la provincia sancionará una ley para que queden absolutamente instalados los Juegos Comunales dentro del calendario deportivo provincial, independientemente del gobierno de turno. El deporte genera sentido de pertenencia. Sientan que los juegos comunales son de ustedes”, expresó Reyes ante los presentes.

La actividad continuará la próxima semana, específicamente el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, cuando se traslade a Gualjaina para el desarrollo del Zonal III. Allí se darán cita deportistas de Aldea Epulef, Colán Conhué, Costa del Chubut, Costa del Lepá, Cushamen, Fofo Cahuel y Paso del Sapo. En tanto, el cierre de esta primera etapa está previsto para fines de mayo en las sedes de El Hoyo y El Maitén.

EBW