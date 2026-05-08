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08 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Taccetta presentó a Esquel como modelo de inversión turística en un congreso

El intendente participó virtualmente del congreso en Villa de Merlo y expuso las políticas turísticas de Esquel, destacando inversiones privadas, generación de empleo y desarrollo económico local.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta participó este jueves de manera virtual en el Primer Congreso de Legislación Turística desarrollado en la ciudad de Villa de Merlo, provincia de San Luis, un espacio que reunió a referentes del turismo y la gestión pública de distintos puntos del país para debatir herramientas e incentivos destinados a potenciar inversiones turísticas.

 

La invitación al mandatario municipal fue realizada por el intendente de Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez; el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto; y el presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Sgubini. Además, la invitación llegó debido a que las diferentes instituciones involucradas en el congreso consideran a Esquel como un modelo de gestión a nivel nacional en promoción a las inversiones turísticas. 

 

Durante su exposición, Taccetta presentó la experiencia de Esquel en la implementación de la ordenanza de promoción de inversiones turísticas, una iniciativa pionera en Chubut que permitió consolidar un marco favorable para el desarrollo de proyectos privados y que, posteriormente, sirvió como base para la creación de una legislación provincial.

 

En ese marco, destacó que la normativa impulsada en Esquel permitió avanzar con proyectos estratégicos como el Hotel Carao y el complejo turístico Laderas, dos importantes desarrollos privados actualmente en ejecución que ya generaron más de 200 puestos de trabajo en el sector de la construcción y que fortalecerán la capacidad de la ciudad para atraer turismo nacional e internacional.

 

“Es muy valioso poder participar de estos espacios donde se intercambian experiencias de gestión que contribuyen al crecimiento de cada destino turístico. Desde Esquel venimos trabajando con una visión clara de desarrollo, generando herramientas concretas para atraer inversiones y promover empleo genuino”, expresó Taccetta.

 

Asimismo, el intendente remarcó que “la ordenanza de promoción turística ha demostrado con hechos su impacto positivo, permitiendo que proyectos de gran magnitud hoy sean una realidad y se traduzcan en nuevas oportunidades para cientos de familias esquelenses”.

 

Por último, sostuvo que “el desarrollo turístico planificado no solo posiciona a la ciudad como destino, sino que también impulsa la economía local, fortalece al sector privado y mejora la calidad de vida de nuestra comunidad”.

 

 

 

 

 

R.G

 

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