Víctor Minola y el proyecto para rescatar la historia de la Escuela Politecnica N 701

En el contexto del segundo día de la 3° edición de la Feria Municipal del Libro en Esquel, un evento que se consolida como un espacio fundamental para la cultura local, se vivió un momento destacado con la presentación del proyecto liderado por el profesor Víctor Minola, docente de Geografía en la Comunidad Politécnica 701 Eduardo Francisco Girardoni, compartió detalles sobre una iniciativa que busca recuperar y plasmar en un libro la rica historia de esta emblemática institución educativa.

Un legado de historias y pertenencia

Minola rememoró sus inicios en la Politécnica: "Bueno, cuando yo llegué a la Politécnica en el 2013 aproximadamente, casi 2014 se podría decir, entré en una comunidad donde los docentes eran mayormente personas que habían transitado muchísimos años de su vida en la escuela. Por decir, Hugo Cerda fue estudiante, director, fue también docente. Aproximadamente entre 40 y 42 años de su vida estuvo en ese colegio. Después el Kutu Brushi, también otro compañero que tuvo sus años, que también es ex-politécnico. Y así un montón de docentes que tuve la posibilidad de conocerlos y escucharlos. Las distintas historias que ellos tenían sobre esa escuela.

Este cúmulo de relatos sembró en el profesor la inquietud de documentar esa memoria. "Bueno, ahí está el tema. Empecé a pensarlo hace ocho años. Y no sabía en qué momento empezarlo a trabajar. Y bueno, el año pasado una bibliotecaria me dijo, ¿por qué no empezás a trabajar con ese libro que vos tanto querés realizar? ¿Y por qué no empezás con un proyecto, en realidad? Un libro como proyecto con los chicos", relató Minola sobre el impulso inicial.

Estudiantes como protagonistas de la historia

Atendiendo al consejo, Minola involucró a los alumnos en esta tarea. "Así que bueno, invité a estudiantes de tercero, cuarto y quinto año a realizar este trabajo. Y empezamos con entrevistas, empezamos con fotografías, con historia". El proyecto no parte de cero, sino que se apoya en trabajos previos: "Trabajamos también con el libro principal que tiene la politécnica, que lo hizo la profesora Gabriela Macchi. También Gabriela tuvo ese gesto de poderme donar 30 libros que ella hizo. Y hoy están donados en la politécnica para que cada estudiante o ex estudiante quiera ir a la biblioteca y poder leer un poquito de su historia".

La investigación se extiende más allá de las aulas, nutriéndose de la memoria familiar de la comunidad de Esquel: "Y bueno, así que con ese trabajo, la información extra familiar también, porque tiene que ver que muchos alumnos tienen abuelos, tíos, papás que han transitado esta escuela y que pueden aportar un poquito a este trabajo que estamos haciendo". Para Minola, el proceso ha sido sumamente gratificante: "Entonces bueno, fue muy enriquecedor. Hoy terminamos este espacio, estamos muy contentos. Las chicas están muy contentas porque realizamos un sueño que era mostrar la historia de estos actores sociales que han transitado durante este periodo de 67 años en una escuela".

El espíritu técnico: una identidad inquebrantable

A pesar de ser profesor de Geografía y estar liderando un proyecto literario, Minola dejó en claro que su formación base es técnica, algo que marca su identidad y su visión de la enseñanza. "Nono nada de escribir, justamente soy técnico electromecánico. Me recibí en la Ciudad de la Plata, en la NET número 4, cuando eran colegios nacionales. Juan Manuel Alberdi, en la Ciudad de la Plata, en Tolosa, en mi barrio. Y bueno, también tiene que ver con ese impronta que mis maestros me han enseñado del querer la técnica".

Esta "impronta politécnica" trasciende fronteras y años, según sus palabras: "No importa de dónde estés, en qué país estés o en tu propio país o provincia, pero cuando hay un colegio técnico siempre te acercás a dar lo que a vos te enseñaron, que es esa impronta politécnica. Tenés una chapita acá, como me dijo ayer una exalumna Blanca Urrutia, una plaquita que dice sos técnico. Y sos técnico en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Y siempre alguien va a necesitar de vos. Entonces un papá, un hermano, un amigo".

Finalmente, Minola definió lo que significa para él ser técnico y cómo eso lo trajo a la Politécnica 701: "Yo siempre digo que ser técnico es las 24 horas. Un ejemplo. No me arreglás una lamparita, no me arreglás el auto, no me arreglás esto. El que es técnico siempre está a servicio de la comunidad. Y eso es lo que me pasó. Vine a Esquel, hace ya 26 años que estoy acá en Esquel, y mi sueño era entrar a la Politécnica y dar todo lo que yo sé".

T.B