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Por Redacción Red43

"Animagic": El libro de animaciones basado en el efecto moire que brilla en la Feria de Esquel

En el segundo día de la 3° Feria Municipal del Libro en Esquel, el autor y luthier Mauro Sobol presenta "Animagic", un libro que utiliza el efecto moire para generar animaciones en 2D y 3D.
Por Redacción Red43

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En el marco del segundo día de la tercera edición de la Feria Municipal del Libro en Esquel, un evento que reúne a autores, editoriales y lectores de la región, se destaca la presencia de propuestas originales y creativas. Una de ellas es la que trae Mauro Sobol, autor de "Animagic", un libro que utiliza una ingeniosa técnica para generar animaciones directamente sobre el papel, sorprendiendo a los visitantes.

 

Animagic: La ilusión del movimiento en tus manos

 

Mauro Sobol detalló las características de su obra: "Yo traje estos libritos de animaciones, soy el autor de este libro que es Animagic, está basado en el efecto moire, cuando vos deslizas una plantillita delante de la imagen, te genera una animación sobre el papel". La propuesta no se queda en una simple ilusión, sino que ofrece variedad: "tiene 20 animaciones en 2da y en 3ra dimensiones, y está todo hecho por mi, el desarrollo del método de animación, el diseño de las imágenes y el librito".

 

La vigencia de esta creación es notable, como explicó el autor: "El libro este, la primera edición, lo hice en el 2009, este es de edición 2011 y bueno, tiene 20 animaciones distintas en 3 y 2 dimensiones, animales, figuras geométricas, esta es muy cómica, si la agarrás ahí".

 

La ciencia detrás de la animación: El efecto moire controlado

 

Ante la pregunta sobre cómo surgió esta idea, Sobol relató el proceso de investigación y creación: "Y esto lo inventé en esos años que te digo, investigando el efecto moire, que si querés te muestro, es este efecto, esas líneas que se ven, que se mueven en nuestro cerebro, imaginándose las líneas esas".

 

El desafío radicó en dominar este fenómeno óptico: "lo que hice yo es aplicarlo a la animación, hacer un efecto moire controlado para que haga lo que yo quiera, digamos, las animaciones".

 

Un luthier y músico en ruta por las ferias

 

La faceta de autor de Sobol es solo una parte de su perfil profesional. Al ser consultado sobre su ocupación principal, reveló: "Yo me dedico a la lutería, mi oficio es construir instrumentos musicales, fabricar, restaurar también y calibrar guitarras, violines". Además, es músico y "toco la trompeta". En su localidad de origen, El Bolsón, es reconocido "por ambas cosas, soy músico... así que también, de todo un poco me conocen".

 

Con respecto a su participación en eventos culturales, Mauro Sobol señaló su afinidad con la región: "Acá en Esquel es la segunda vez que vengo, el segundo año, sí voy a varias ferias del libro, aca en Chubut, fui a varias, a Comodoro, a Madryn, ahora después de acá me voy a la de Gaiman".

 

"Animagic" se presenta así como una de las propuestas más singulares de la 3° Feria Municipal del Libro en Esquel, invitando al público a descubrir la "magia" que puede surgir de la combinación de papel, ingenio y ciencia.

 

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