Investigan un posible caso de hantavirus en una persona de Corcovado internado en Esquel

En las últimas horas trascendió que habría un caso de hantavirus en la región, afectando a un residente de la localidad de Corcovado. El paciente se encuentra actualmente en el nosocomio de Esquel, donde permanece en terapia intensiva, mientras se aguardan las confirmaciones oficiales y se monitorea su evolución.

Ante la sospecha de esta patología, es fundamental recordar que el hantavirus se transmite por el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados. El riesgo de contraerlo aumenta al inhalar aire contaminado por estos desechos, especialmente en lugares cerrados.

Para reducir el riesgo de adquirir la enfermedad, se recomienda mantener limpios los alrededores de las viviendas y evitar la acumulación de elementos que sirvan de refugio para los roedores. Asimismo, se aconseja circular por senderos habilitados y no ingresar en zonas de matorrales.

En caso de entrar a galpones o viviendas cerradas por mucho tiempo, se debe ventilar al menos treinta minutos antes de ingresar. Para la limpieza de estos espacios, es necesario utilizar barbijo, guantes y rociar el suelo con una mezcla de agua y lavandina para evitar que el polvo se disperse.

"Habría una persona contagiada de hantavirus proveniente de Corcovado internada en terapia en el momento", indicaron fuentes vinculadas al caso sobre la situación del paciente que permanece ventilado en el Hospital Zonal.

Ante la presencia de fiebre alta, dolores musculares o dificultad para respirar, se solicita acudir al centro de salud más cercano y mencionar si se ha tenido contacto con ambientes rurales.