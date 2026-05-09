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Por Redacción Red43

Gendarmería incautó marihuana en un control vehicular sobre la Ruta Nacional 40

Con la ayuda de un can detector de narcóticos, Gendarmería detectó marihuana en un auto en la intersección de la RN 40 y RP 17. Se secuestraron 131,1 gramos de la sustancia.
Por Redacción Red43

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En un procedimiento enmarcado en el fortalecimiento de los controles preventivos que desarrolla de manera permanente en zonas de seguridad estratégicas, el Escuadrón 36 Esquel "Subalferez Guillermo Nasif" de Gendarmería Nacional Argentina llevó a cabo una incautación de estupefacientes en la localidad de Tecka. El operativo, realizado en infracción a la normativa vigente en materia de drogas, tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 17.

 

Detalle del Procedimiento y Hallazgo

 

Según informaron fuentes de la fuerza, el personal de Gendarmería Nacional se encontraba emplazado en el mencionado punto estratégico realizando tareas de control vehicular. En ese contexto, se procedió a la identificación de un rodado en el que viajaban dos personas mayores de edad, un masculino y una femenina.

 

Durante la inspección de rutina, se contó con la asistencia fundamental de un can detector de narcóticos perteneciente a la institución. El animal realizó una "marcación pasiva" en el vehículo, lo que motivó la intervención judicial inmediata. Ante la sospecha de la presencia de sustancias ilícitas, se dio comunicación al magistrado de turno, quien dispuso la requisa integral del rodado, de las personas involucradas y de sus pertenencias.

 

La requisa se llevó a cabo en presencia de testigos hábiles, conforme a los protocolos establecidos. Como resultado de la requisa, los uniformados procedieron al secuestro de un recipiente, específicamente una botella, que contenía en su interior una sustancia vegetal. Asimismo, se hallaron varios cigarrillos de armado artesanal. En ambos casos, las características de la sustancia eran similares a cannabis sativa (marihuana).

 

Secuestro y Situación Procesal

 

Realizado el pesaje correspondiente, la sustancia incautada arrojó un peso total de ciento treinta y un gramos coma un miligramo (131,1 grs). En virtud de los hallazgos, Gendarmería Nacional labró las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa legal vigente en materia de drogas. El estupefaciente fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia, mientras que las dos personas involucradas en el procedimiento continuaron supeditadas a la causa, de acuerdo a las directivas judiciales impartidas.

 

Desde la institución destacaron que este tipo de acciones, desarrolladas de manera permanente por el Escuadrón 36 Esquel en zonas de seguridad estratégicas, incluyendo rutas nacionales, pasos fronterizos y áreas protegidas, tienen como objetivo principal prevenir y detectar delitos vinculados al narcotráfico y sus delitos conexos, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad pública y el cumplimiento de la ley.

 

T.B

 

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