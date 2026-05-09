Rawson: Tres nuevas muestras de arte inauguraron en el Centro Cultural Provincial

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, inauguró este viernes las muestras correspondientes al mes de mayo en el Centro Cultural Provincial (CCP), ubicado en calle Federicci 216 de Rawson. La propuesta incluyó la apertura simultánea de tres exposiciones en distintos espacios del edificio, con entrada libre y gratuita.

En el Salón de Artes Visuales se habilitó la muestra “Desde lo Roto”, del artista Diego Medina, una selección de pinturas pertenecientes a una serie de 22 obras atravesadas por figuras fragmentadas, planos, cortes y objetos cotidianos. La propuesta combina una mirada estética y política, buscando encontrar belleza en aquello que aparece quebrado o fuera de lugar.

Medina nació en Rosario, Santa Fe, y reside en Puerto Madryn desde 2001. Formado como diseñador gráfico, encuentra en la pintura su principal medio de expresión artística. “Mi obra busca siempre conectar lo funcional con lo simbólico, lo estético con lo social. Trabajo con lo que tengo a mano, con lo que me interpela, con lo que me permite contar lo que veo y lo que siento”, expresó el artista. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

También hasta el 29 de mayo podrá visitarse “Alma Sureña”, de Alejandro Enrique Pérez, artista visual de Comodoro Rivadavia que trabaja el dibujo, la escultura y el arte con cerámicos. La muestra reúne obras realizadas entre junio y noviembre de 2025 en Trelew, utilizando cerámicos y porcelanatos.

El artista fue parte de la Convocatoria de Artistas Noveles desarrollada durante febrero de 2026. Las piezas “El Mate”, “Payadores” y “Gauchos” conforman esta exposición que revaloriza las tradiciones, costumbres e identidad chubutense. Pérez aprendió esta técnica en 2018 durante un viaje a Brasil junto al muralista Román Cura, colaborando con el reconocido artista Miguel Hachen en Foz de Iguazú.

Por otra parte, continúa exhibiéndose en la galería fotográfica del primer piso del CCP la muestra “Una Mirada al Alma de la Naturaleza”, del fotógrafo Pablo Bomtempo, oriundo de Trelew. La exposición, inaugurada el pasado 14 de abril y vigente hasta el 29 de mayo, propone un recorrido visual por la fauna y los paisajes de las Islas Malvinas, invitando al espectador a detenerse y conectar con la serenidad y belleza del entorno natural.

El Centro Cultural Provincial mantiene una agenda permanente de muestras y actividades culturales abiertas a toda la comunidad. Las exposiciones pueden visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas, mientras que para coordinar visitas guiadas los interesados pueden comunicarse al correo ccpchubut@gmail.com. Además, toda la programación y novedades del espacio se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales bajo el usuario @ccpchubut en Instagram o Centro Cultural Provincial Chubut en Facebook.

T.B